Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Белорусский бренд нижнего белья MY INTIMATES показал красоту моделей plus-size

23 Января 2017 1811 5 Promo
Поделиться

Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size, доказывая, что красота существует в любом размере. 

«Когда я только запускала марку, я понимала, что хочу создавать белье не только для девушек с модельными параметрами. Мне интересны все типы фигур, поэтому подобная съемка была давно запланированным шагом в стратегии бренда. Хотелось бы, чтобы красотки чуть большего размера ощущали уверенность и привлекательность. Это моя основная задача, как дизайнера,» - комментирует дизайнер бренда Александра Тумаш

Главными героинями стали модели plus-size из Минска – Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.

!IMG_9013.jpg

IMG_8958.jpg

!IMG_9041.jpg

!IMG_9106-3.jpg

!IMG_9219.jpg


«Слоган бренда – Little pretty things. Согласитесь, красивое, хорошо сидящее белье – это не мелочь, а то что должно сопровождать тебя с самого начала дня. Девушка по-другому себя ощущает и ведет, когда на ней красивое и комфортное нижнее белье.  - говорит Александра Тумаш.

Над проектом работали:

  • Фотограф – Таша Орлова
  • Визажисты – Леся Бордиловская, Виктория Белая


Поделиться
Всероссийский форум профессионалов сферы PR

Вакансии

Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера
Материалы по теме:
На планшете Microsoft создана городская симфония Стокгольма
Как KFC и «Рекламная кухня» подогрели интерес жителей Бреста к открытию нового ресторана
Новы каляндар “Не маўчы па-беларуску!” на 2017 год ад кампаніі “Будзьма”
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
В России рекламу программы «Ревизорро» признали «разрушающей основы патриотизма»
ТОП-5 рекламных роликов, которые собрали больше всего жалоб в Великобритании
Девушки из рекламного отдела снялись для календаря "Город продаж"