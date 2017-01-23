Белорусский бренд нижнего белья MY INTIMATES показал красоту моделей plus-size

Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size, доказывая, что красота существует в любом размере.
«Когда я только запускала марку, я понимала, что хочу создавать белье не только для девушек с модельными параметрами. Мне интересны все типы фигур, поэтому подобная съемка была давно запланированным шагом в стратегии бренда. Хотелось бы, чтобы красотки чуть большего размера ощущали уверенность и привлекательность. Это моя основная задача, как дизайнера,» - комментирует дизайнер бренда Александра Тумаш.
Главными героинями стали модели plus-size из Минска – Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.
«Слоган бренда – Little pretty things. Согласитесь, красивое, хорошо сидящее белье – это не мелочь, а то что должно сопровождать тебя с самого начала дня. Девушка по-другому себя ощущает и ведет, когда на ней красивое и комфортное нижнее белье. - говорит Александра Тумаш.
Главными героинями стали модели plus-size из Минска – Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.
«Слоган бренда – Little pretty things. Согласитесь, красивое, хорошо сидящее белье – это не мелочь, а то что должно сопровождать тебя с самого начала дня. Девушка по-другому себя ощущает и ведет, когда на ней красивое и комфортное нижнее белье. - говорит Александра Тумаш.
Над проектом работали:
- Фотограф – Таша Орлова
- Визажисты – Леся Бордиловская, Виктория Белая