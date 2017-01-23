Белорусский бренд нижнего белья MY INTIMATES показал красоту моделей plus-size

Молодой бренд нижнего белья MY INTIMATES сделал имиджевую съемку с моделями plus size, доказывая, что красота существует в любом размере.

Над проектом работали:

Фотограф – Таша Орлова

Визажисты – Леся Бордиловская, Виктория Белая

- комментируетГлавными героинями стали модели plus-size из Минска – Светлана Лукаш и Кристина Крисанова.«Слоган бренда – Little pretty things. Согласитесь, красивое, хорошо сидящее белье – это не мелочь, а то что должно сопровождать тебя с самого начала дня. Девушка по-другому себя ощущает и ведет, когда на ней красивое и комфортное нижнее белье. - говорит Александра Тумаш.