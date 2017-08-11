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Беларуские танкисты нарисовали еще больший логотип WoT, чем тракторист из Краснодара

11 Августа 2017 117 0 PR Вирусный маркетинг Компании Креатив Творчество
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Военнослужащие Вооруженных сил Республики Беларусь оперативно отреагировали на необычный поступок механизатора Юрия Белых из Краснодарского края, создавшего логотип World of Tanks размером 216 на 158 метров на поле с помощью трактора.

Сегодня на военном полигоне около Борисова появился гигантский логотип игры размером 300 на 200 метров, нарисованный двумя танками Т-72.


Вот как это прокомментировал гвардии старший лейтенант Дмитрий Позняк из 72-го гвардейского объединенного учебного центра ВСРБ, играющий под ником pozniak342TB:

«Я увидел в интернете фотографию логотипа World of Tanks на поле. Заинтересовался. Прочитал новость про игрока-механизатора, который сделал необычный подарок на день рождения игры. Подумал: у него есть трактор и поле, а у нас — танки и полигон. Пообщался с сослуживцами и мы решили, что можем не хуже. Обратились к командованию, получили одобрение — и вот он, свежий танковый логотип».

Также танкисты из Борисова выражают поддержку своим коллегам, представляющим Республику Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону, финал которого пройдет 12 августа.

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Логотип можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом из Москвы. Координаты расположения логотипа: 54.205397, 28.407674

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