Беларуские танкисты нарисовали еще больший логотип WoT, чем тракторист из Краснодара

Военнослужащие Вооруженных сил Республики Беларусь оперативно отреагировали на необычный поступок механизатора Юрия Белых из Краснодарского края, создавшего логотип World of Tanks размером 216 на 158 метров на поле с помощью трактора.



Сегодня на военном полигоне около Борисова появился гигантский логотип игры размером 300 на 200 метров, нарисованный двумя танками Т-72.





Вот как это прокомментировал гвардии старший лейтенант Дмитрий Позняк из 72-го гвардейского объединенного учебного центра ВСРБ, играющий под ником pozniak342TB:

«Я увидел в интернете фотографию логотипа World of Tanks на поле. Заинтересовался. Прочитал новость про игрока-механизатора, который сделал необычный подарок на день рождения игры. Подумал: у него есть трактор и поле, а у нас — танки и полигон. Пообщался с сослуживцами и мы решили, что можем не хуже. Обратились к командованию, получили одобрение — и вот он, свежий танковый логотип».

Также танкисты из Борисова выражают поддержку своим коллегам, представляющим Республику Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону, финал которого пройдет 12 августа.





Логотип можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом из Москвы. Координаты расположения логотипа: 54.205397, 28.407674