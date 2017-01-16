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Баннер интернет-магазина о «Черной пятнице» получил невиданный CTR на Onliner.by

16 Января 2017 802 7 Digital-маркетинг
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Интернет-магазин Elmarket.by прислал на marketing.by короткий кейс о том, как, разместив баннер на одном из крупнейших белорусских интернет-ресурсов, заказчик (и площадка) увидели CТR, превзошедший все ожидания. 

Какая площадка была использована?

Onliner.by, главная страница, 125 791 показов

Период проведения кампании:

24-25 ноября 2016 года.

 Онлайнер (1).jpg

Screenshot_6 (2).png 
 

Комментарии специалиста по маркетингу Elmarket.by:

У нас был хороший повод – «Черная пятница»,  скидки до 40% более чем на 700 товаров, начиная от наушников, заканчивая холодильниками. Мы решили сообщит об этом потенциальным покупателям. Главная цель рекламной кампании - привлечь максимальное количество посетителей на сайт и сообщить о выгодном предложении. 

Мы умышленно не размещали логотип компании на баннере, было четкое попадание в ЦА благодаря выбранному ресурсу, визуалу баннера и популярности формата  «Черной пятницы» в Беларуси. В итоге мы добились высокого показателя CTR 2,61 % и увеличили продажи на 40%. 

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