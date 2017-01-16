Авторский «Календарь СуперМамы» от художницы из Бреста: семейный дневник и органайзер

12 месяцев и 12 ярких настроений. Каждый месяц несёт свои краски и любимые образы

Наглядное планирование без лишних слов

В календарь включён целый лист наклеек для напоминания о важных событиях, которые ну никак нельзя пропустить

Расписание уроков для умников и умниц

Только мама помнит, что во вторник и четверг нужно собрать форму для физкультуры, а в среду проверить инглиш и строение дождевого червя

Все иллюстрации, шрифты и цифры нарисованы вручную!

От начала и до конца это авторская работа мамы, художницы и иллюстратора

- Конечно, вы знаете, сколько забот появляется в семье с появлением долгожданного малыша: это и новый режим, новая еда, бутылочки, баночки, подгузники и еще много всего! Но мир не остановился и никто не отменял домашних дел! А как важны регулярные занятия спортом, встречи с подругами, маникюр, уже не говоря про романтический ужин с любимым мужем. Записать приемы к врачу, крестины подруги, поездка к бабушке с дедушкой, папин футбол по пятницам, художественные кружки, творческие встречи, походы в театр и кино, спортивные секции. Все это мне нужно было видеть на месяц вперед, - рассказывает Анна об идее календаря.- Первый календарь я сделала в 2016 году. Сначала нарисовала цветными карандашами сетку календаря на большом ватмане А2 и повесила на стене, но уже спустя несколько месяцев, красиво перенесла его в фотошопе и распечатала.Календарь получил немало отзывов от мам! Я благодарна всем, кто мне писал и звонил, делился впечатлениями, благодарил, советовал, что улучшить и что работает. Меня просили не останавливаться и продолжать проект.Действительно, такой календарь помогает решить многие организационные вопросы в семье, организовывает в равной степени, как маму, так и папу - уменьшая вероятность возникновения конфликтов до минимума.Сейчас новый “Календарь СуперМамы” на 2017 год я улучшила, сохранив прежнее удобство, расписание занятий и наклейки. Главное изменение - это формат закрытого календаря. Он стал меньше и теперь его удобнее хранить. Я поняла, что помимо расписания дел, я вписываю туда достижения своей малышки, важные события в моей жизни. В целом это получается почти семейный дневник, который здорово хранить!Кратко о календаре:

Соц.сети сейчас решают вопрос с напоминаниями о днях рождения, но как здорово знать хотя бы за месяц важный день своих близких, чтобы с душой выбрать подарок, а не, как обычно, на бегу. Так появился еще и вот такой календарь-напоминалка.