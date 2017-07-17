Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

AVC разработала дизайн для летнего винного коктейля от «Минский завод игристых вин»

17 Июля 2017 135 0 Дизайн
Поделиться

«Минский завод игристых вин» выводит на рынок новинку — винный коктейль MixBerry. Команда AVC разработала дизайн этикетки для нового продукта. 

mixberry_1.jpg

MixBerry — легкий винный коктейль с разнообразными фруктово-ягодными вкусами для девушек, которые чувствуют себя комфортно в современном ритме жизни, открыты всему новому, стремятся быть в «тренде».

mixberry_2.jpg

Игривый и легкий характер продукта передается в визуальном образе. Пробка с открытым мюзле, актуальное цветовое решение, рукописный пластичный шрифт в названии, тактильные иллюстрации и очаровательные пузырьки — все элементы заряжают на летнее настроение и теплые эмоции.

mixberry_3.jpg

mixberry_4.jpg


Поделиться

Вакансии

Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис Сеть АЗС А-100 ищет специалиста по маркетингу и рекламе, способного на смелые идеи
Материалы по теме:
У Полацкага малочнага камбіната з'явілася новая гандлёвая марка — «Cафійка»
Як ствараўся карпаратыўны сайт для ЮНІСЕФ у Беларусі — кейс ад студыі «Іквадарт»
Adidas выпустил индивидуальные кроссовки для каждого штата в США
Обсуждение:
Читайте также:
«Люби настоящее»: ОАО «Витебское молоко» сняло серию роликов с продакшн-студией PLAY
Зачем мобильным операторам онлайн-видео? Два примера рекламной коммуникации от Beeline
Как получать 400 лидов в месяц из Instagram при минимальных вложениях: кейс продвижения студии женской одежды Twiggy
Лайфстал и блогеры. Как Куфар поменял имидж и сделал ставку на молодежь