AVC разработала дизайн для летнего винного коктейля от «Минский завод игристых вин»

«Минский завод игристых вин» выводит на рынок новинку — винный коктейль MixBerry. Команда AVC разработала дизайн этикетки для нового продукта.

MixBerry — легкий винный коктейль с разнообразными фруктово-ягодными вкусами для девушек, которые чувствуют себя комфортно в современном ритме жизни, открыты всему новому, стремятся быть в «тренде».





Игривый и легкий характер продукта передается в визуальном образе. Пробка с открытым мюзле, актуальное цветовое решение, рукописный пластичный шрифт в названии, тактильные иллюстрации и очаровательные пузырьки — все элементы заряжают на летнее настроение и теплые эмоции.













