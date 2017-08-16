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AVC и «Минский завод игристых вин» разработали напитки для девичьих посиделок

16 Августа 2017 45 0 Бизнес Брендинг Визуальная культура Дизайн Компании
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Брендинговое агентство AVC и «Минский завод игристых вин» вывели на рынок линейку игристых вин для девушек: розовое May Rouge и белое May Blanc.

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May Rouge и May Blanc — легкие игристые вина, которые транслируют идею праздника и создают особое настроение для девичьих «посиделок». Цветочный паттерн на этикетке задает легкий, ненавязчивый характер продукта и обыгрывает название: «may» как самый яркий месяц, расцвет жизни.

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Разведение на два вкуса и характера выполнено за счет цвета. May Rouge в темной гамме — для пылких и загадочных натур, May Blanc в светлом — для нежных и мечтательных.

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