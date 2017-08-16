AVC и «Минский завод игристых вин» разработали напитки для девичьих посиделок

Брендинговое агентство AVC и «Минский завод игристых вин» вывели на рынок линейку игристых вин для девушек: розовое May Rouge и белое May Blanc.

May Rouge и May Blanc — легкие игристые вина, которые транслируют идею праздника и создают особое настроение для девичьих «посиделок». Цветочный паттерн на этикетке задает легкий, ненавязчивый характер продукта и обыгрывает название: «may» как самый яркий месяц, расцвет жизни.





Разведение на два вкуса и характера выполнено за счет цвета. May Rouge в темной гамме — для пылких и загадочных натур, May Blanc в светлом — для нежных и мечтательных.







