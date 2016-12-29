ATLANT и AIDA Pioneer предлагают взглянуть на семейную жизнь глазами робота

Перед агентством AIDA Pioneer была поставлена непростая задача: продемонстрировать будни молодой семьи в окружении техники ATLANT и при этом сохранить связь с фирменным роботом.

Решением для продуктовой фотосессии стала идея показать, как видит мир робот ATLANT. Каждый из 12 сюжетов — это то, что запечатлел робот, наблюдая за буднями обычной семьи. Особенности зрения андроида дополняют реальность элементами инфографики, созданной на основе реальных возможностей техники ATLANT.













Таким способом нам удалось совместить яркие эмоции семьи, строгий лаконичный дизайн и ультрасовременный функционал техники ATLANT. Фото будут использованы в рекламных материалах (trade, print, indoor и тп.) в 2017 году.





Концепцию фотосессии мы также адаптировали для корпоративного календаря «Атлант» на 2017 год.













Слоган «Техника настоящего. Технологии будущего» заявляет, что будущее уже здесь. Оно наступило незаметно. И теперь доступно каждому. Техника ATLANT тому подтверждение.

Идея, дизайн: AIDA Pioneer Branding & Creative company

Фото: KANAPLEV+LEYDIK