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ATLANT и AIDA Pioneer предлагают взглянуть на семейную жизнь глазами робота

29 Декабря 2016 105 1 Дизайн Компании Креатив Творчество
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Перед агентством AIDA Pioneer была поставлена непростая задача: продемонстрировать будни молодой семьи в окружении техники ATLANT и при этом сохранить связь с фирменным роботом.

Решением для продуктовой фотосессии стала идея показать, как видит мир робот ATLANT. Каждый из 12 сюжетов — это то, что запечатлел робот, наблюдая за буднями обычной семьи. Особенности зрения андроида дополняют реальность элементами инфографики, созданной на основе реальных возможностей техники ATLANT.

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Таким способом нам удалось совместить яркие эмоции семьи, строгий лаконичный дизайн и ультрасовременный функционал техники ATLANT. Фото будут использованы в рекламных материалах (trade, print, indoor и тп.) в 2017 году.

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Концепцию фотосессии мы также адаптировали для корпоративного календаря «Атлант» на 2017 год.

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Слоган «Техника настоящего. Технологии будущего» заявляет, что будущее уже здесь. Оно наступило незаметно. И теперь доступно каждому. Техника ATLANT тому подтверждение.

Идея, дизайн: AIDA Pioneer Branding & Creative company

Фото: KANAPLEV+LEYDIK

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