Арт-директор и фуд-фотограф из Минска предложили свой взгляд на рекламу батончика от Nestle

Арт-директор Алексей Адамицкий и фотограф Родион Ковенькин предложили альтернативное видение промо материалов для одного из продуктов Nestle - батончика Fitness.



Цель проекта, по словам его автором, создать запоминающиеся изображения под каждый вкус батончика. Визуально показать, из каких ингредиентов они состоят, в динамичном формате. Общая тема, элементы и цветовое решение подчеркивает посыл бренда о полезном, легком перекусе без вреда для здоровья.













Технически изображения выполнены таким образом, что элементы можно легко двигать по ширине, адаптируя под разный горизонтальный формат рекламы.Для создания изображения были использованы отснятые материалы и 3D элементы. Короткий видео процесс ниже.

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Изображения сделаны в высоком разрешения (свыше 12000 пикселей по ширине), что гарантирует четкость деталей при печати на больших форматах.пояснил Алексей Адамицкий для marketing.by.