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Арт-директор и фуд-фотограф из Минска предложили свой взгляд на рекламу батончика от Nestle

15 Августа 2017 91 0 Promo Визуальная культура
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Арт-директор Алексей Адамицкий и фотограф Родион Ковенькин предложили альтернативное видение промо материалов для одного из продуктов Nestle - батончика Fitness. 

Цель проекта, по словам его автором, создать запоминающиеся изображения под каждый вкус батончика. Визуально показать, из каких ингредиентов они состоят, в динамичном формате. Общая тема, элементы и цветовое решение подчеркивает посыл бренда о полезном, легком перекусе без вреда для здоровья.

NestleFitness-Hero-Chocolate-2000-Web.jpg
NestleFitness-Hero-Original-2000-Web.jpg
NestleFitness-Hero-Strawberry-2000-Web.jpg

Технически изображения выполнены таким образом, что элементы можно легко двигать по ширине, адаптируя под разный горизонтальный формат рекламы.

Size-And-Details-2000-Web.jpg

Для создания изображения были использованы отснятые материалы и 3D элементы. Короткий видео процесс ниже.

via GIPHY

Изображения сделаны в высоком разрешения (свыше 12000 пикселей по ширине), что гарантирует четкость деталей при печати на больших форматах.

- Проект сделан по собственной инициативе. Я и Родион очень любим предметную фотографию, хороший продукт и качественную рекламную фотографию. Батончик Fitness от Nestle представлен на белоруском рынке, но его рекламы я не видел. Как минимум, в качестве печатной продукции. Мое с Родионом желание – сделать качественный рекламный материалНа какую-то реакцию от бренда мы не рассчитываем, - пояснил Алексей Адамицкий для marketing.by. 

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