Арт-директор и фуд-фотограф из Минска предложили свой взгляд на рекламу батончика от Nestle

Арт-директор Алексей Адамицкий и фотограф Родион Ковенькин предложили альтернативное видение промо материалов для одного из продуктов Nestle - батончика Fitness.
Цель проекта, по словам его автором, создать запоминающиеся изображения под каждый вкус батончика. Визуально показать, из каких ингредиентов они состоят, в динамичном формате. Общая тема, элементы и цветовое решение подчеркивает посыл бренда о полезном, легком перекусе без вреда для здоровья.
Технически изображения выполнены таким образом, что элементы можно легко двигать по ширине, адаптируя под разный горизонтальный формат рекламы.
Для создания изображения были использованы отснятые материалы и 3D элементы. Короткий видео процесс ниже.
- Проект сделан по собственной инициативе. Я и Родион очень любим предметную фотографию, хороший продукт и качественную рекламную фотографию. Батончик Fitness от Nestle представлен на белоруском рынке, но его рекламы я не видел. Как минимум, в качестве печатной продукции. Мое с Родионом желание – сделать качественный рекламный материал. На какую-то реакцию от бренда мы не рассчитываем, - пояснил Алексей Адамицкий для marketing.by.
Для создания изображения были использованы отснятые материалы и 3D элементы. Короткий видео процесс ниже.
- Проект сделан по собственной инициативе. Я и Родион очень любим предметную фотографию, хороший продукт и качественную рекламную фотографию. Батончик Fitness от Nestle представлен на белоруском рынке, но его рекламы я не видел. Как минимум, в качестве печатной продукции. Мое с Родионом желание – сделать качественный рекламный материал. На какую-то реакцию от бренда мы не рассчитываем, - пояснил Алексей Адамицкий для marketing.by.