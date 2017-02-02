ачтоможешьты: Лидеры мнений и спортсмены стали лицами благотворительной эстафеты Белагропромбанка

Белагропромбанк организовал благотворительную эстафету «А что можешь ты?» с целью сбора средств на покупку реабилитационного тренажера для детей с ограниченными возможностями.

Цель проекта: Призвать к здоровому и спортивному образу жизни, а также объединить людей, желающих помочь собрать средства на реабилитационный тренажер balance trainer для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Суть проекта: чтобы принять участие в эстафете, нужно было снять видеоролик с любым спортивным движением и выложить его в социальной сети с хэштегом #ачтоможешьты. Затем необходимо было передать эстафету и перечислить посильную сумму средств на благотворительный счет. Причем каждый сам определял, какую сумму он способен пожертвовать на тренажер.

Реализация проекта:

1-й этап: имиджевый ролик с участием заместителя Председателя Правления Виталия Крука

Эстафета стартовала в сентябре именно с этого ролика и подкреплялась размещением публикаций среди популярных сообществ в ВКонтакте и среди лидеров мнений в Facebook.

2-й этап: привлечение спортсменов, лидеров мнений и сотрудников Белагропромбанка

Поскольку бэкграунд эстафеты все-таки спортивный, организаторы проекта решили привлечь белорусских спортсменов, которые и стали основными действующими лицами эстафеты.

Одновременно с ними начали активно принимать участие в эстафете сотрудники Белагропромбанка по всей Беларуси. От подразделений банка в сети появилось более 26 роликов с хэштегом #ачтоможешьты.

Ролик Минской городской дирекции:





Гомельское областное управление:





Некоторые даже прыгнули с парашютом! Гродненское областное управление:

Рекламные публикации во ВКонтакте

Чтобы придать охват эстафете, потребовалось закупить серию постов в информационных и популярных сообществах в ВКонтакте. Для публикаций были выбраны ролики с самыми медийными спортсменами: ФК «Динамо-Минск», Мариной Арзамасовой, Александром Кулем.

После появления публикаций к эстафете подключались люди, желающие не просто помочь, но и задействовать своих друзей и знакомых, подав им положительный спортивный пример. Это было полезно как для популяризации эстафеты, так и для самих участников.

Охват публикаций в VK:

Оплаченный – 100 000 чел.

Органический – 20 000 чел.

Результаты эстафеты:

Спортсмены, принявшие участие в проекте: Марина Арзамасова, Махнева Маргарита, Махнев Вадим, Тимошенко Светлана, Александр Куль, Игнат Головатюк, Марина Литвинчук, команда по американскому футболу «Литвины», ФК «Динамо-Минск», Дмитрий Давыдик и многие другие.

Ролик с Мариной Арзамасовой:







Ролик Александра Куля:







Ролик ФК «Динамо-Минск»:







Ролик команды «Литвины»:







Особенно приятно было увидеть, как в эстафете принимает участие команда по баскетболу инвалидов-колясочников:





Приняли эстафету партнеры Белагропромбанка и известные компании: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов», ОАО «Беллакт», Республиканский центр по олимпийской подготовки по легкой атлетике, Республиканская конфедерация предпринимательства, социально-образовательный проект «Альтанка для чытанкi», маркетинговое агентство МАСМИ, СООО "ПП Полесье", Коммуникационное агентство PRCI и др.

Ролик агентства PRCI:







Ролик Infobank.by:







Ролик маркетингового агентства МАСМИ:



Ролик СООО "ПП Полесье":



Цифры эстафеты:

Сумма собранных средств: 6713,75 BYN (что составляет половину стоимости тренажера).

Количество постов с хэштегом #ачтоможешьты во ВКонтакте, Instagram, Facebook: 230;

Количество роликов с эстафетой на YouTube: 46;

Количество просмотров роликов и постов с хэштегом #ачтоможешьты: 350 000 (без учета публикаций в СМИ и постов знаменитых спортсменов);

Публикаций в СМИ: 15.

3-й этап: покупка тренажера

Белагропромбанк в рамках своей благотворительной программы окажет спонсорскую помощь в размере недостающей суммы тренажера, и уже в марте тренажер будет передан в ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов».

Белагропромбанк благодарит всех участников эстафеты за неравнодушное отношение и стремление сделать мир добрее.

Над проектом работали:

Управление маркетинга и общественных связей ОАО «Белагропромбанк» под руководством начальника Сидореня Татьяна Александровна.