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А ты пообедал за Тириона? Как сеть пиццерий забрендировала меню и упаковку под легендарный сериал

18 Августа 2017 75 0 PR Promo
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Сразу же после выхода нового сезона “Игры престолов” Пицца Темпо запустила акцию "Еда Престолов", а вместе с ней и сменила свой фирменный стиль. Каждая пиццерия была названа в честь определенного дома из сериала. Теперь в заведениях сети можно увидеть их собственный герб и символику.

По сюжету сейчас королевством правит семейство Ланнистеров. Поэтому пиццерия, которая им принадлежит, оборудована Железным Троном, а каждый понедельник тут демонстрируют новую серию.  В качестве “охраны” трона можно увидеть настоящего рыцаря. 

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Для заказов на вынос и доставки действует специальная упаковка. Покупатель получает пиццу с Джоном Сноу и гербами великих домов Вестероса. Под каждым гербом список адресов пиццерий, которые им принадлежат.

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Также каждый великий дом имеет свою собственную упаковку для кофе to go. Все стаканчики сделаны в едином черном цвете, но при этом каждый дом ставит свой собственный герб. Истинные фанаты сериала и книг при желании могут собрать стаканчики со всеми домами.

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Для акции были введены специальные “карточки едока”, в которые вклеиваются наклейки.  Каждая наклейка - это видоизмененный логотип сети, внешне напоминающий дракона. Все наклейки имеют свой цвет, который меняется в зависимости от заполнения карточки. За определенное количество таких наклеек любой гость может получить подарок.

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Акция продлится до окончания седьмого сезона Игры Престолов. Финальным аккордом станет пир, на который пригласят фанатов сериала и победителей акции.

Авторы акции: 

  • Отдел маркетинга "Пицца Темпо"
  • "Коммуникационное агентство "Драйв Медиа"



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