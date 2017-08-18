А ты пообедал за Тириона? Как сеть пиццерий забрендировала меню и упаковку под легендарный сериал

Сразу же после выхода нового сезона “Игры престолов” Пицца Темпо запустила акцию "Еда Престолов", а вместе с ней и сменила свой фирменный стиль. Каждая пиццерия была названа в честь определенного дома из сериала. Теперь в заведениях сети можно увидеть их собственный герб и символику.

По сюжету сейчас королевством правит семейство Ланнистеров. Поэтому пиццерия, которая им принадлежит, оборудована Железным Троном, а каждый понедельник тут демонстрируют новую серию. В качестве “охраны” трона можно увидеть настоящего рыцаря.



