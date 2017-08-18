А ты пообедал за Тириона? Как сеть пиццерий забрендировала меню и упаковку под легендарный сериал

Сразу же после выхода нового сезона “Игры престолов” Пицца Темпо запустила акцию "Еда Престолов", а вместе с ней и сменила свой фирменный стиль. Каждая пиццерия была названа в честь определенного дома из сериала. Теперь в заведениях сети можно увидеть их собственный герб и символику.
По сюжету сейчас королевством правит семейство Ланнистеров. Поэтому пиццерия, которая им принадлежит, оборудована Железным Троном, а каждый понедельник тут демонстрируют новую серию. В качестве “охраны” трона можно увидеть настоящего рыцаря.
Для заказов на вынос и доставки действует специальная упаковка. Покупатель получает пиццу с Джоном Сноу и гербами великих домов Вестероса. Под каждым гербом список адресов пиццерий, которые им принадлежат.
Также каждый великий дом имеет свою собственную упаковку для кофе to go. Все стаканчики сделаны в едином черном цвете, но при этом каждый дом ставит свой собственный герб. Истинные фанаты сериала и книг при желании могут собрать стаканчики со всеми домами.
Для акции были введены специальные “карточки едока”, в которые вклеиваются наклейки. Каждая наклейка - это видоизмененный логотип сети, внешне напоминающий дракона. Все наклейки имеют свой цвет, который меняется в зависимости от заполнения карточки. За определенное количество таких наклеек любой гость может получить подарок.
Акция продлится до окончания седьмого сезона Игры Престолов. Финальным аккордом станет пир, на который пригласят фанатов сериала и победителей акции.
Авторы акции:
- Отдел маркетинга "Пицца Темпо"
- "Коммуникационное агентство "Драйв Медиа"