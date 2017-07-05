«8 утра» и «8 вечера»: название и концепция упаковки для молока в полиэтиленовом пакете от Brama Branding

Беларуская полка с молоком хорошеет с каждым годом – обновляется упаковка, эволюционируют форматы, все чаще находятся оригинальные решения. Без изменений остается только низкоценовой сегмент: например, дизайн полиэтиленового пакета сводится к логотипу производителя и компоновке «технической» информации. Скучно! Но что если форма станет идеей?

Квадратный пакет молока напоминает подушку…

И пьют молоко как раз после сна и перед сном. Утром его добавляют в каши, смузи, хлопья, кофе, а стакан теплого молока с печеньем перед сном – любимое детское лакомство. Отсюда и вариативное название: «8 утра» для молока большей жирности и «8 вечера» для более легкого продукта.

Первоначально концепт появился на английском языке, но идея легко адаптируется на русский или беларуский.













Идея, нейминг, дизайн: Brama Branding