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«8 утра» и «8 вечера»: название и концепция упаковки для молока в полиэтиленовом пакете от Brama Branding

5 Июля 2017 4 0 Брендинг Дизайн
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Беларуская полка с молоком хорошеет с каждым годом – обновляется упаковка, эволюционируют форматы, все чаще находятся оригинальные решения. Без изменений остается только низкоценовой сегмент: например, дизайн полиэтиленового пакета сводится к логотипу производителя и компоновке «технической» информации. Скучно! Но что если форма станет идеей?

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Квадратный пакет молока напоминает подушку… 

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И пьют молоко как раз после сна и перед сном. Утром его добавляют в каши, смузи, хлопья, кофе, а стакан теплого молока с печеньем перед сном – любимое детское лакомство. Отсюда и вариативное название: «8 утра» для молока большей жирности и «8 вечера» для более легкого продукта. 

Первоначально концепт появился на английском языке, но идея легко адаптируется на русский или беларуский. 

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 Идея, нейминг, дизайн: Brama Branding

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