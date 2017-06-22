За что дают высшие награды на Cannes Lions в категориях Promo и PR: мнение жюри

Как всегда, одними из самых познавательных семинаров являются встречи с жюри, где они проливают свет на то, как работает судейская система, какие тренды отмечаются в работах, чего не хватает кейсам.

Жюри категории Промо и Активации обозначили сразу, что для них было важно, чтобы работа имела обе составляющие. То есть и промо, и качественные активности. А то обычно промо много, а вот активации - на уровне «селфи с инсталляцией». И это не совсем то, что стоит награждать на Каннском фестивале креативности. Именно поэтому обожаемая всеми тут работа «Бесстрашная девочка» от McCann, взявшая Гран При в PR, уступила Гран При в Промо и Активации проекту «Boost your voice»,