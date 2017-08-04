Яндекс: Жители Беларуси предпочитают электронные книги бумажным

Беларуские пользователи покупают в онлайне электронные книги активнее, чем бумажные. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные о платежах жителей Беларуси в книжных интернет-магазинах.



С января по июль этого года покупок электронных книг в стране было в 22 раза больше, чем заказов бумажных. Покупателей электронных книг — в 16 раз больше. Учитывались платежи с банковских карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу.







Электронные книги становятся всё популярнее в Беларуси. За первые семь месяцев 2017 года люди оплатили в 2,5 раза больше покупок таких книг, чем за аналогичный период 2016 года, а их траты выросли в 2,4 раза. На одного покупателя пришлось в среднем 2 заказа. Средний чек — 5,3 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 04.08.2017).

Что касается бумажных книг, то тут с января по июль этого года люди оплатили на 15% меньше покупок, чем годом ранее. При этом расходы жителей Беларуси на такие книги в целом выросли на четверть, а средний чек — почти на 50%, до 80,5 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси с карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу — с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее.



