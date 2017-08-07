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Яндекс планирует запуск системы анализа СМИ для брендов. В нее вошли и беларуские издания

7 Августа 2017 81 0 СМИ и медиапроекты Технологии
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Яндекс проводит тестирование сервиса «Яндекс.Медиана», который поможет следить за тем, что пишут в СМИ об организациях, брендах и других объектах, а также оценивать успешность PR-кампаний. В систему вошли и беларуские медиа.  Сервис платный, расчёт стоимости — по количеству обработанных упоминаний.

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В базе сервиса 25 000 российских и зарубежных СМИ. Если нужно оценить интерес СМИ и их пользователей к какой-нибудь компании, сервис найдёт все её упоминания в базе и подготовит отчёт. «Медиана» покажет, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты её представителя, какие посвящены именно ей, а где бренд упоминается вскользь.

marketing.by в офисе Яндекса сообщили, что в базе Яндекс.Медианы уже есть беларуские СМИ - в частности,  добавлены туда партнеры Яндекс.Новостей из Беларуси.  

- Добавлять СМИ в Медиану мы будем и по запросам клиентов, и самостоятельно. Так как мы работаем по поисковой модели, то самим СМИ для этого делать ничего не нужно. Но если издания хотят, чтобы их статьи были лучше представлены в Медиане (например, не было ошибок сегментации, более точная датировка, мы быстрее узнавали про контент), то они могут отдавать Медиане rss – как сейчас отдают Новостям, - сообщили представители Яндекс. 

Информацию из отчёта можно выгрузить в «Яндекс.Аудитории» и сформировать на её основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Так рекламодатель может найти в базе «Медианы» аудиторию, которая интересуется брендом, событием или товаром. У данных, выгруженных из Яндекс.Медианы, есть особенность: они показывают краткосрочный интерес аудитории к объекту и недолго остаются свежими, поэтому их лучше использовать сразу. Пример отчета можно посмотреть здесь.

«Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. Если на сайте СМИ установлен открытый счётчик «Яндекс.Метрики», сервис берёт информацию о просмотрах оттуда. Если же владелец сайта предпочёл скрыть данные «Метрики» или не установил счётчик — количество просмотров рассчитывается по данным поиска «Яндекса», «Новостей», «Элементов» и «Браузера».

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