Верят ли белорусы в рекламу лекарств? Исследование поведения покупателей на фармацевтическом рынке

Социологи проанализировали, по каким критериям белорусы выбирают лекарственные препараты и какую роль в этом процессе играет реклама.
Белорусы больше доверяют врачам, чем рекламе
Как показали результаты исследования, большинство белорусских покупателей принимают решение о выборе медицинского препарата основываясь, прежде всего, на рекомендации врача. Каждый четвертый покупатель выбирает медикаменты, исходя из собственного опыта. Не более 5% покупателей делают выбор в пользу того или иного препарата по рекомендации провизора.
Наибольшим доверием среди покупателей медикаментов пользуется информация о препаратах от профессионалов системы здравоохранения: врачи и фармацевты. Каждый третий покупатель доверяет мнению близкого окружения; от 13% до 20% покупателей лекарств испытывают доверие к информации, публикуемой в СМИ.
Более 90% покупателей фармацевтического рынка доверяет информации о препаратах, полученной от врачей. В тоже время доля покупателей, приобретающих препараты только на основе рекомендаций или информации от медицинских специалистов, не превышает 65%. Тем самым, процесс выбора и совершения покупки конкретного препарата имеет комплексный характер и обуславливается теми информационными источниками о препаратах, которым доверяют. Однако степень влияния каждого конкретного источника в каждой конкретной ситуации имеет разный вес для покупателя лекарственных средств.
Покупатели, которые делают выбор на основе рекомендации врача, доверяют именно его мнению как источнику информации о лекарствах: 96,7% покупателей доверяют информации, полученной от медицинских специалистов. Покупатели, которые совершают покупку медикаментов на основе информации, полученной от провизора, прислушиваются как к информации, которую они получают от врача, так и к мнению провизора: 95,1% и 92,7% доверяют врачам и провизорам.
В группе покупателей, выбирающих медикаменты на основе мнения близкого окружения, в наибольшей степени доверяют врачам (98,4%), совету провизора (72,6%), а также мнению друзей и родственников о препарате (66,1%). Степень доверия к информации, получаемой от врача, несколько снижается среди покупателей, приобретающих лекарства на основе собственного опыта, рекламы в СМИ, а также исходя из цены на медикаменты.
В свою очередь данные группы покупателей начинают проявлять большее доверие ко мнению провизоров, мнению знакомых/родственников, а также к информации из открытых информационных источников.
Несмотря на то, что реклама в СМИ не является решающим фактором, мотивирующим принять решение в пользу того или иного препарата, данный информационный источник не остается в стороне для покупателя медикаментов.
Как создавать эффективную рекламу фармпрепаратов?
Приводим некоторые наблюдения о контенте и характере рекламных сообщений лекарственных средств, которые были выявлены в результате проведения серии качественных исследований (фокус-групп) с покупателями различных групп препаратов.
- Точное представление симптоматики, на борьбу с которой направлен препарат
Иллюстрировать механизм действия (все привычные изображения сердца, желудка, печени хорошо воспринимаются потребителями, у которых формируются представления о том, как работает препарат). При этом, при изображении симптомов надо соблюдать золотую середину – сохранять реалистичность и точность информации, и в то же время избегать излишней натуралистичности – излишний фокус на симптомах может сделать всю рекламу чересчур интимной, вызвать чувство брезгливости или отвращения и соответственно, приводить к избеганию данной рекламы.
- Изображение рекламного героя по принципу: «такой, как я. Такой, как все»
При этом, в отличие от других товарных групп, где основным героем может быть молодой, успешный, очень привлекательный человек, в рекламе лекарственных средств основной герой – обычный человек, про которого можно сказать, что он «такой же как я». э
- Спокойный и уверенный голос озвучивающего ролик вызывает бОльшее доверие к препарату и рекламе в целом
- Сюжетная линия рекламы должны быть протестирована на целевой аудитории, представляющей отдельные ее сегменты
Реклама, вызывающая эмоции, может скорее привлечь внимание и запомниться, но как мы уже упоминали, чрезмерные эмоции могут вызвать противоположную реакцию и привести к избеганию данного ролика.
Поэтому, при выборе сюжетного развития второго типа важно помнить следующее: даже если представленные симптомы (или образы, с ними связанные) в начале ролика вызывают тревогу, важно, чтобы ролик закончился на явно позитивной ноте: лекарственное средство лечило, избавляло от нежелательных симптомов, проблемная ситуация разрешилась.
Об исследовании:
- География проведения: г. Минск.
- Метод проведения: личные интервью на выходе из аптечной сети; фокус-группы.
- Объем выборки количественного исследования: 761 интервью.
- Опрошенная аудитория: посетители аптечной сети в возрасте от 16 лет и старше, совершившие покупку медикаментов из группы антибиотиков и гастропрепаратов в момент проведения опроса.