Ваш бренд скопировали конкуренты. Юрист рассказывает, что делать в первую очередь

Копирование бренда является распространенным нарушением прав на средства индивидуализации. Это нарушение, как правило, достаточно легко обнаружить. Не всегда, однако, ясно, как поступить в ситуации, когда конкурент пытается воспользоваться добрым именем и силой бренда другой конкурирующей на рынке компании.



Как правильно вести себя, если конкуренты скопировали Ваш бренд? Отвечает Надежда Хаданович, адвокат Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры».





Часто на семинарах и конференциях от представителей различных компаний можно услышать, что «овчинка выделки не стоит» и на месте одного нарушителя завтра появятся 5 новых. А если речь идет о нарушениях в интернете, то и вовсе бесполезно браться за такое дело. Значит, бороться с копированием брендов бессмысленно и беспощадно?

Разумеется, решение бороться или не бороться с подобными нарушениями всегда остается на усмотрение лица, чьи права были нарушены. Однако, по нашему глубокому убеждению, активная позиция правообладателя зачастую является достаточным основанием для того, чтобы количество посягательств на бренд существенно сократилось, если не прекратилось вовсе. Тем более что сегодня практика идет по пути привлечения нарушителей уже не только к гражданско-правовой, но и к административной ответственности в ряде случаев.

В качестве примера успешной борьбы в рамках административного процесса можно привести случай с нарушением прав на товарный знак «Макарики», зарегистрированный на имя известной в Беларуси сети суши-ресторанов «Суши Вёсла».

Однако, прежде чем перейти к активным действиям, важно определить различия таких маркетинговых понятий как «бренд», «торговая марка» и юридический термин «товарный знак», являющийся средством индивидуализации.

Понятие «торговая марка» в маркетинге представляет собой совокупность определенных свойств, ассоциаций и образов, которые позволяют товару под данным обозначением выделяться на рынке от конкурентов. В свою очередь, под «брендом» понимается торговая марка, получившая широкую известность – это именно то, что делает товар узнаваемым и популярным среди целевой аудитории. «Товарный знак» в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) определяется как обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц. При этом правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь осуществляется на основании его регистрации в национальном патентном ведомстве или в силу международных договоров Республики Беларусь.

Подытожим: с правовой точки зрения юридический термин «товарный знак» отличается от маркетингового понятия «торговая марка» тем, что торговый знак получил правовую охрану в силу его регистрации по национальной либо по международной процедуре.

Как проверить регистрацию?

Проверить регистрацию используемого обозначения в качестве товарного знака можно, соответственно, с помощью следующих общедоступных ресурсов:

Вкратце остановимся на том, как корректно осуществлять поиск по базам.

Для корректного поиска по национальной базе в поле «Наименование товарного знака» необходимо выбрать опцию «Фраза» (на скриншоте ниже), после чего ввести искомое обозначение (латиницей или кириллицей).

Для корректного поиска по международной базе необходимо в поле «Mark» ввести искомое обозначение (латиницей), а в поле «Designated Contracting Parties» - «BY» (для отбора только тех обозначений, чья регистрация распространяется на Беларусь).

В международной базе также могут содержаться знаки, зарегистрированные на кириллице, однако в таком случае они регистрируются не как словесные, а как комбинированные товарные знаки (по результатам осуществления поиска таких знаков в поле «Mark» будет высвечиваться фраза «No verbal elements found»). Поэтому в случае если используемое вами обозначение зарегистрировано по международной процедуре на кириллице, то можно осуществлять поиск по наименованию владельца обозначения, для чего в поле «Holder Name» необходимо ввести наименование компании на латинице (при этом также ввести «BY» в поле «Designated Contracting Parties»).





По итогу вы сможете узнать, зарегистрирован ли товарный знак или нет. Соответственно, вы получаете два сценария развития сюжета. Но об этом – читайте в понедельник на Marketing.by во второй части материала.