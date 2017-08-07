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Университеты, Linkin Park и Славянский базар — Яндекс изучил тренды Байнета в июле

7 Августа 2017 75 0 Digital-маркетинг Байнет Тренды
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Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле. Оказалось, что в прошлом месяце беларусы больше всего переживали о вступительной кампании: семь из десяти самых популярных поисковых тем месяца – это вузы страны.

Белорусы искали в Яндексе официальные сайты учебных заведений, правила подачи документов, проходные баллы, стоимость обучения и списки зачисленных на бюджет.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в июле:

  1. Белорусский государственный университет
  2. Белорусский национальный технический университет
  3. Честер Беннингтон и группа Linkin Park
  4. Белорусский государственный экономический университет
  5. Фестиваль «Славянский базар 2017»
  6. Белорусский государственный технологический университет
  7. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
  8. Гомельский государственный медицинский университет
  9. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
  10. Уимблдонский турнир 2017

Топ-3 премьер фильмов, которые белорусы чаще всего искали в июле:

  1. Игра престолов, 7 сезон
  2. Планета обезьян: Война
  3. Человек-паук: Возвращение домой

Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.

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