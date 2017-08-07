Университеты, Linkin Park и Славянский базар — Яндекс изучил тренды Байнета в июле

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле. Оказалось, что в прошлом месяце беларусы больше всего переживали о вступительной кампании: семь из десяти самых популярных поисковых тем месяца – это вузы страны.
Белорусы искали в Яндексе официальные сайты учебных заведений, правила подачи документов, проходные баллы, стоимость обучения и списки зачисленных на бюджет.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в июле:
- Белорусский государственный университет
- Белорусский национальный технический университет
- Честер Беннингтон и группа Linkin Park
- Белорусский государственный экономический университет
- Фестиваль «Славянский базар 2017»
- Белорусский государственный технологический университет
- Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
- Гомельский государственный медицинский университет
- Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
- Уимблдонский турнир 2017
Топ-3 премьер фильмов, которые белорусы чаще всего искали в июле:
- Игра престолов, 7 сезон
- Планета обезьян: Война
- Человек-паук: Возвращение домой
Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.