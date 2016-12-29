Ulej.by назвал ТОП-3 популярных категорий в белорусском краудфандинге: литература, музыка и социальные проекты.

Белорусский краудфандинг не перестает доказывать скептикам свой огромный потенциал. За 20 месяцев существования краудфандинговой площадки Ulej.by всего лишь 6 300 человек за $200 000 повлияли на социальные и культурные изменения Беларуси, поддержав уникальные проекты совершенно разной направленности.



При этом каждый третий проект становится успешным, то есть собирает 100% и больше от заявленных сумм. К концу 2016 года общая сумма сборов на Ulej.by выросла в 4 раза, а средний чек достиг $27.



$160 000 — это:

Кроме нематериальных благ, за этот год было предзаказано 14 книг общим тиражом около 7 000 экземпляров, выпущено 2 музыкальных альбома и предсказано более 200 CD, снят один музыкальный клип и 4 киноленты, проведено более 20 мероприятий (концерты, кинопремьеры, театральные постановки, фестивали, встречи с читателями, тренинги, автографсессии и тд).

За эти деньги Александр Авдевич реализовал свою мечту и на ручном велосипеде проехал 4 000 километров по Европе, посетив за 86 дней 12 стран, Вадик Ракета выступил на шоу талантов в Лондоне, был создан зал ЛФК, где могут заниматься дети Белорусского детского хосписа. Белорусский кинематограф создал несколько лент, одна из которых - «Называйте это как хотите» - получила премию на международном фестивале в Дублине за лучшую женскую роль, «Души мертвые» стал лучшим белорусским фильмом на фестивале «Лiстапад».

Не обошлось и без театральных открытий - спектакль «Опиум» доказал, что белорусский театр интересен не только узкому кругу профессионалов.





ТОП-3 категории на Ulej.by

За 2016 год было проведено 45 успешных кампаний в различных областях, однако за это время выявилось три наиболее популярные категории: литература, музыка и социальные проекты. 60% литературных кампаний становится успешными, что явно указывает на уже начинающийся прорыв в белорусской литературе. Благодаря краудфандингу у дебютантов появилась реальная возможность издать первую книгу, найти свою целевую аудиторию, а издательства при этом находятся в выгодной позиции, не неся финансовые риски.



Павал Касцюкевич, писатеь, арт-директор Литературного дома «Логвінаў»:

«Час змяніўся - людзі сталі мабільныя і выбіраюць тое, што iм падабаецца, а не што ім прапануюць. І на фоне гэтага краўфандынг падаецца вельмі эфектыўным для збору сродкаў на кнігу. Людзі самі выбіраюць, на што ім даваць грошы. 2016 год гэта выявіў напоўніцу».





Рекордсмены этого года

Рекордсменом на середину июня этого года в белорусском краудфандинге стала кампания журналистки и писательницы Саши Романовой «Осторожно, Марцев!» - 18 032.50 руб. (около $9 000) за 30 дней.

Удивительным в своем подходе к продвижению оказался проект «Поможем детскому хоспису оборудовать кабинет ЛФК», сплотивший вокруг себя 514 человек и собравший почти в 3 раза больше заявленной суммы, поставив внутренний рекорд площадки по количеству привлеченных участников. В центре проекта была не благотворительность, а аудиокнига «Оле - Засыпай паволi» - перевод на белорусский язык знаменитой сказки «Оле Лукойе», которую озвучил Олег Хоменко.





Адепты краудфандинга

Этот год дал возможность выделить круг людей, которые активно «болеют» краудфандингом, создают свои кампании и участвуют в чужих.

Например, Ник Носко, в свои 16 лет с помощью краудфандинга издал 3 книги:

«Первый проект я запустил, чтобы понять — нужно ли кому-то моё творчество, волнует ли кого-то то, что волнует меня. Проект собрал минимальную сумму. Подумал: "Значит, кому-то надо". Первая моя книга "что-то", появилась на бумаге. Потом всё пошло-поехало — я начал писать книгу вторую (на которую потом так же проект запустил), первые выступления, первые иллюстрации на мои книжки, отзывы людей, которые рассказывали, как книга на них повлияла. Я был ошарашен. Краудфандинг — это отличный способ услышать народное мнение о вас и вашем детище. Конечно, если чье-то мнение вас волнует. Но это труд. Деньги просто так не придут, книга сама себя не напишет»



Олег Хоменко, хоть и не провел ни одной собственной краудфандинговой кампании, зато является участником двух успешных проектов на Ulej.by:

«Прамое грамадскае фінансаванне праектаў, якое насцярожана ўспрымаюцца чыноўнікамі i банкірамі, спрыяе руху грамадства да новага ўзроўня культуры. Я быў вельмі рады спрычыніцца да ўдзелу ў праектах, якія паспяхова ажыццявіліся на платформе Ulej.by. І адразу для сябе адзначыў: у нас большасць праектаў — гэта культурна-грамадскія або старт-апы. Гэта значыць, што менавіта ў гэтых кірунках грамадства прагне прарыву, а дзяржаўная сістэма тут кульгае і адстае. Вельмі важна падтрымаць людзей, якія арганізуюць саму краудфандынгавую платформу Ulej.by. Менавіта ад актыўнасці мэнэджараў платформы і даверу да іх залежыць значная частка поспеху праекта. Вельмі спадзяюся гэты рух будзе пашырацца».

География проектов на Ulej.by

Конечно, основная масса проектов, использующих инструмент краудфандинга, все еще базируется в Минске, однако география шире, чем многие могут себе представить:

Спонсоры

6 300 спонсоров за 20 месяцев существования Ulej.by, или 4 500 — в 2016 году. Кто эти люди? Основная масса — это жители Беларуси, но не только. Например, проект «Support Heta Belarus Dzietka!» привлек платежи из Бельгии, Украины, Польши, Франции, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Нидерланд, Германии, Индии, Израиля, Австрии, Канады, США, России, Италии, Испании, ОАЭ и Японии. Всего в рамках этой кампании за пределы Беларуси было отправлено 53 подарка.

Команда Ulej.by

Каждый день менеджеры консультируют авторов проектов, помогая им стать успешными. Весной этого года была проведена глобальная Школа краудфандинга «Улей идей» для студентов БГУ, в рамках которой в течение трех месяцев студенты учились менеджменту, маркетингу и креативу.

Летом был создан мотнула по подготовке и ведению краудфандинговой кампании. Его получает каждый потенциальный автор для максимально эффективной подготовки к запуску. Команда постоянно работает над тем, чтобы все процессы в рамках платформы были простыми: начиная с запуска кампании и заканчивая платежным инструментом.

А уже в 2017 году авторами смогут быть не только физические, но и юридические лица.





Планы на 2017 год

За время существования платформы Ulej.by вырисовались определенные направления, которые благодаря краудфандингу стали интенсивно развиваться. В первую очередь это белорусская литература, музыка и социальные проекты. Однако Ulej.by не планирует останавливаться на этом и ставит перед собой цель начать способствовать развитию в том числе белорусского производства. Сейчас команда Улья работает над привлечением на площадку пула бизнес-проектов, которые уже в начале 2017 года стартуют на Ulej.by. Возможно, с этих проектов начнется новый виток в развитии таких сфер, как белорусский дизайн.

