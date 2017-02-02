Технологии в маркетинге 2017: ﻿VR, AR, MR, AI или прочие непонятные аббревиатуры простыми словами

Плотно занимаясь технологиями, складывается впечатление, что весь мир крутится вокруг новых разработок, инноваций и Силиконовой долины. В какой-то степени это правда, в какой-то степени это утомляет, потому что потоки информации слишком большие. Этот материал создан в попытке отфильтровать их по одному критерию: что из всего шума может быть актуально для маркетинга в Беларуси.

Виртуальная реальность (VR) станет более интерактивной

Начнем с более-менее известного. Если в прошлом году бренды больше концентрировались на контенте, который просто можно посмотреть в шлеме виртуальной реальности, то в этом, вполне вероятно, стоить ждать развития интерактивных VR проектов.

Устройства и разработчики виртуальной реальности неплохо научились понимать положение пользователя (его рук, ног, головы) в пространстве, а это значительно увеличивает иллюзию присутствия, помогает задавать сценарии/действия и гораздо больше впечатляет. На самом деле, это сложно передать словами, нужно просто попробовать что-то типа HTC Vive, Oculus Rift c контроллерами Oculus Touch или хотя бы Samsung Gear c грамотной системой трекинга.





IKEA VR Experience – Исследуй будущую кухню от лица своего ребенка

Самый простой пример, где может появиться интерактивность, это строительство/архитектура. Проще всего продать новостройку на этапе котлована, если привести покупателя в его квартиру будущего. Со шлемом на голове человек сможет пройтись (по-настоящему переставляя ноги) по смоделированной квартире, открыть виртуальные шторы и, выглянув в окно, увидеть свой будущий двор. Это можно сделать уже сейчас, и кто-нибудь из девелоперов в Беларуси обязательно реализует такой формат продаж или пиара.





Эксперименты с Mixed Reality (MR) выльются в несколько точечных PR проектов, а также будут стимулировать проекты с Augmented Reality (AR)

Примечание: Дополненная реальность (AR) – это добавление виртуальных объектов на картинку реального мира. Смешанная реальность (MR) – это распознавание реального мира и встраивание виртуальных объектов в интерьер этого мира. На самом деле, терминология до сих пор не синхронизирована, потому что термин MR был растиражирован Майкрософтом для позиционирования своего шлема – HoloLens. Многие, говоря AR, имеют в виду MR и наоборот.





Картинка-подсказка от Viacheslav Utochkin

Чем же примечателен шлем Microsoft HoloLens? Он проецирует виртуальную картинку на прозрачное стекло шлема, через которое пользователь смотрит на реальный мир. Тут есть важное отличие от устройств, которые показывают реальный мир через камеру: какая бы ни была крутая оптика, добиться реалистичного ощущения присутствия очень сложно. А вот когда ты смотришь на мир через обычное стекло, ощущения такие же, как если просто смотреть глазами.

Многие прогнозируют, что эта технология и вовсе вытеснит или поглотит виртуальную реальность, потому что, используя такой шлем, ты не ограждаешься от мира. Ты можешь выйти на пробежку и смотреть рейтинг встречных бегунов через свои очки, или зайти в магазин и получить дополнительную информацию о продукте. И всё это –социализация в реальном мире с реальными людьми, а не их аватарами. Вытеснит или нет, покажет время, а пока никто не мешает развиваться VR и MR параллельно.

На сегодняшний момент шлем от Microsoft достаточно дорогой, но многие крупные бренды уже сделали или делают аналоги (Meta2, Lenovo), поэтому в этом году стоит обязательно ждать проектов на основе MR, а заодно и AR. Вольво уже успели сделать MR проект на волне тренда. Пока не в Беларуси, но всему своё время =)





«Хирургический» разбор виртуальной Volvo в реальном автосалоне с помощью смешанной реальности

Примечание: в сети вы можете встретить еще несколько терминов. Не удивляйтесь им и будьте во всеоружии: RR (Real Reality) – речь идет про обычный реальный мир; VAMR (Virtual Augmented Mixed Reality) – про сферу в целом и VR, и AR, и MR.

Artificial Intelligence (AI) станет еще сложнее игнорировать, даже в РБ

В своих отчетах Warc говорит о том, что влияние AI (искусственный интеллект) на индустрию маркетинга и коммуникаций оценивают выше, чем влияние соцсетей. Окажется это правдой или всего лишь завышенным ожиданием, посмотрим в будущем. Но хотя бы поверхностное понимание того, что происходит с пресловутым Искусственным Интеллектом в мире, на мой взгляд, уже необходимо.

Примечание: Почти каждый эксперт в области AI считает нужным «предпочитать» термин “Машинное обучение”. Ведь именно машинное обучение (глубокое обучение) используется в большинстве известных нам кейсов (например, Next Rembrandt). А это лишь часть Искусственного интеллекта.





Все три термина неплохо показаны на картинке от Nvidea

Как происходит Машинное Обучение? Грубо говоря, написанной программе «скармливают» большое количество информации (текст, картинки, звук и т.д.), на основе которой она в дальнейшем может принимать решения, что правильно, а что нет. Неплохую лекцию на эту тему читает Александр Крайнов.

Почему Машинное Обучение стало популярно именно сейчас? Наверное, на это повлияло несколько факторов, в том числе увеличение вычислительных мощностей и свободный доступ к алгоритмам и ресурсам крупных корпораций. А это значит, что любой неглупый программист может сделать почти то же самое, что может Google или Microsoft.

Сейчас есть три маркетинговые задачи, где очень активно пробуют использовать AI:

Обработка данных (работа с пресловутой big data) Чатботы в сфере обслуживания 24/7, которые, чем больше их используют, тем лучше общаются с потребителями Медиа-размещение – оптимизация рекламной кампании и самообучающиеся алгоритмы таргетирования с учетом контекста, потребляемого контента, реальных действий и интересов

Последний пункт особенно интересный, потому что появляются медиа-агентства и СМИ со своими AI системами размещения рекламы, а бренды с удовольствием их тестируют. Некоторые умудряются создавать такие алгоритмы в рамках разовой рекламной кампании. Например, таргетированные баннеры the Economist, которые на каждой странице подстраивались под контент на ней





Скажу честно, мне сложно представить, как сегодняшний AI могут применить беларуские бренды, не считая каких-то точечных проектов. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Не стоит забывать, что Машинное Обучение лежит в основе популярных технологий в ритейле и ивентах: распознавание лиц и эмоций, чатботы, генерация творческого контента, трекинг взгляда и т.д.

Напоследок, для тех, кто хочет поближе познакомиться с возможностями AI, могу предложить отличный сервис, которые генерирует (в прямом смысле создаёт/пишет) электронную музыку в разных стилях – отлично подходит для прослушивания во время работы: http://play.mubert.com/

Владимир Могилевец,

материал подготовлен в Phygital Manufactory CLAB