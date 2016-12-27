Статистика Яндекс.Кассы: белорусы отказались от новогодних путешествий в пользу подарков

Аналитики Яндекс.Кассы изучили, как жители Беларуси собираются праздновать Новый год: где планируют отмечать и что дарить. Для этого они изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу — специальное платёжное решение Яндекс.Денег.

Похоже, в этот Новый год жители Беларуси предпочли отказаться от путешествий и провести праздники дома. В декабре они купили на 64% меньше билетов на поезда и самолёты, чем в ноябре. Средний чек снизился со 191,4 до 179,1 бел. руб. по сравнению с декабрём прошлого года (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 26.12.2016).

Зато пользователи активно покупают к празднику наряды и подарки. Так, в декабре они потратили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров на 80% больше, чем месяцем ранее. Число заказов увеличилось в полтора раза. Ещё заметнее повысился спрос на косметику и парфюмерию — в этой категории количество платежей выросло почти в 3,5 раза.

В преддверии праздника у белорусских покупателей также пользуются популярностью товары для дома — в декабре число таких покупок почти удвоилось по сравнению с ноябрём. Интерес пользователей к бытовой технике, наоборот, упал — здесь количество платежей сократилось в 6,6 раза.

Судя по всему, на Новый год многие получат в подарок аксессуары для своих автомобилей. В этом месяце по сравнению с прошлым траты белорусских пользователей на такие товары выросли в 12 раз.

Перед праздником традиционно нарасхват детские игрушки — за последний месяц расходы покупателей на товары для детей выросли более чем в 4 раза по сравнению с ноябрём. В этой категории в среднем за раз люди тратят 70,2 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи белорусских пользователей через Яндекс.Кассу — за декабрь и ноябрь этого года, а также за декабрь 2015 года.