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Социальные сети отчитались за 2 квартал: Акции Twitter падают, а прибыль Facebook растет

28 Июля 2017 85 0 Digital-маркетинг Бизнес
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Социальные сети подводят итоги второго квартала 2017 года. И если Facebook процветает, зарабатывая огромные деньги на рекламе, преимущественно в Instagram, то Twitter не дотянул до прогнозных показателей и несет убытки. 

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По итогам второго квартала 2017 г. чистая прибыль компании Facebook выросла на 71% и составила 3,89 млрд долларов, сообщает канал "Евроньюс".

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98% выручки компании приходится на рекламу, а двигателем её роста стали поступления от рекламы на мобильных устройствах. Активнее всего компания размещает рекламу в мобильном приложении для обмена фотографиями Instagram.

У социальной сети Facebook продолжает расти аудитория, которая уже превышает 2 млрд человек в день, а вместе с ней и стоимость рекламы. Во II квартале она выросла в годовом исчислении на 24%, а количество показов рекламы – на 19%.

По словам главы компании Facebook Марка Цукерберга, в настоящее время внимание компании обращено на монетизацию сервисов для мгновенного обмена сообщениями – Messenger и WhatsApp, каждым из которых пользуются свыше 1 миллиарда человек.

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В то же время акции Twitter Inc снизились на внебиржевых торгах четверга после того, как сеть микроблогов отчиталась о не дотянувшем до прогнозов увеличении числа ежемесячно активных пользователей во втором квартале, пишет Рейтерс

Число ежемесячно активных пользователей Twitter, конкурирующей с Facebook Inc и мессенджером Snapchat компании Snap Inc составило 328 миллионов за три месяца, завершившиеся 30 июня. Аналитики ждали показателя в 328,8 миллиона, свидетельствуют данные аналитической фирмы FactSet.

Чистый убыток Twitter во втором квартале увеличился, поскольку компания произвела списание в связи с обесцениванием активов на сумму $55 миллионов, а выручка снизилась на 4,7 процента до $573,9 миллиона.

Выручка от рекламы снизилась на 8 процентов до $489 миллионов, но значительно превысила ожидавшиеся аналитиками $458,1 миллиона.

Чистый убыток увеличился до $116,5 миллиона, или 16 центов на акцию, во втором квартале, завершившемся 30 июня, с $107,2 миллиона, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 8 центов на акцию.

Акции Twitter подешевели на 8,4 процента в ходе внебиржевых торгов четверга после подъема на 18 процентов за последние три месяца.

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