Составлен рейтинг 20 крупнейших молочных компаний в мире

RaboBank опубликовал рейтинг 20 крупнейших молокоперарабатывающих компаний в мире. Первое место в рейтинге по итогам 2016-го сохранила за собой Nestle с молочным оборотом в 24 млрд. долларов, что на 1 млрд меньше, чем в 2015-м. На второе место подняла Danone с 18,3 млрд. долларов, потеснив на третье Lactalis с 18 млрд. долларов. Danone за год прибавила 1,6 млрд выручки, а Lactalis, купившая в феврале ОАО «Ляховичский молочный завод» потеряла 300 млн, сообщает belmarket.by.

Четвертое место в списке сохранили за собой Dairy Farmers of America с 13,5 млрд. долларов (– 0,3 млрд), на пятое поднялась FrieslandCampina с 12,3 млрд, показавшая такую же выручку от молочного бизнеса, как и в 2015-м.

Новозеландская Fonterra опустилась на шестое место с 12 млрд. долларов. В сравнении с 2015-м молочный бизнес, по оценке RaboBank принес кооперативу на 1,1 млрд. долларов меньше.

Также в десятку входят датско-шведская Arla Foods, канадская Saputo и китайские Yili и Mengniu.

Замыкает двадцатку, как и год назад, канадская Agropur с 4.6 млрд молочного оборота. «Проходной «билет» в мировую молочную также остался элиту остался прежним: 4,6 млрд. долларов. В совокупности все молочные компании Беларуси могли бы занять место в последней пятерке города. В благоприятные с точки зрения ценовой конъюнктуры годы только экспорт молочной продукции, без учета продаж на внутреннем рынке, позволял говорить о выполнении данного "норматива".



