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Сlassified-услуги в Байнете набирают обороты. Рост сегмента в 2016 году составил 17%.

11 Апреля 2017 127 0 Анализ рынков Байнет
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Сервисы онлайн-объявлений пользуются популярностью у беларуских интернет-пользователей. По данным gemiusAudience, общая аудитория беларуских classified-ресурсов составляет 2,5-3 млн. человек в месяц. На рынке успешно существуют и находят свою аудиторию как международные проекты, так и локальные площадки.  По инициативе IAB Belarus второй год подряд представители classified-сегмента измеряют объемы отрасли. 

Встреча прошла на территории Vondel Digital, присутствовали представители компаний Shibsted Classified Media (Kufar.by), Tut By Media (A.tut.by, Tam.by, Jobs.tut.by), Onliner (площадки Барахолка, Авто и Недвижимость), Artox (Relax.by, Dom.by, 103.by), Белпронто (Irr.by, Myjob. by), Realt.by (Realt.by, Kvartirant.by). Оценка также включает бюджеты, реализованные на сайтах Abw.by и Av.by.

Объем услуг, реализованных на площадках участников встречи в 2016г., составил 8, 360 млн. долларов США.  Общий объем сегмента игроки оценили в 9, 360 млн. долларов, что на 17% больше, чем в 2015г.

Присутствовавшие на встрече представители площадок отметили, что и в текущем году планирует сохранить положительную динамику.

К Classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение Classified-услуг не входит баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

Справкa: Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus) — некоммерческая организация, основанная в Беларуси для развития рынка онлайн-рекламы.

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Свою миссию IAB Belarus видит в развитии отрасли посредством интеграции белорусcкого рынка интерактивной рекламы в мировой рынок и создания благоприятных условий для сотрудничества участников сегмента — паблишеров, маркетологов и рекламных агентств. Ассоциация входит в международную сеть ассоциаций IAB.

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