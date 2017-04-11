Сlassified-услуги в Байнете набирают обороты. Рост сегмента в 2016 году составил 17%.

Объем услуг, реализованных на площадках участников встречи в 2016г., составил 8, 360 млн. долларов США. Общий объем сегмента игроки оценили в 9, 360 млн. долларов, что на 17% больше, чем в 2015г.

Присутствовавшие на встрече представители площадок отметили, что и в текущем году планирует сохранить положительную динамику.К Classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение Classified-услуг не входит баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus) — некоммерческая организация, основанная в Беларуси для развития рынка онлайн-рекламы.Свою миссию IAB Belarus видит в развитии отрасли посредством интеграции белорусcкого рынка интерактивной рекламы в мировой рынок и создания благоприятных условий для сотрудничества участников сегмента — паблишеров, маркетологов и рекламных агентств. Ассоциация входит в международную сеть ассоциаций IAB.