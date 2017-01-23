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Рост продаж через наружную рекламу: а вы к этому готовы?

23 Января 2017 298 0 Наружная реклама
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Компания «Белвнешреклама» провела анализ  целей, которые озвучивают клиенты, обращаясь за помощью в размещении наружной рекламы.  Одна из самых распространенных – увеличение  продаж. Что нужно учесть, прежде чем начинать размещение рекламы с этой целью? Несколько простых рекомендаций от менеджеров «Белвнешреклама»  пригодятся тем, кто только начинает работать с наружкой.  

Что нужно оценить перед запуском рекламной кампании для повышения продаж

Если вы ставите во главу угла рост продаж, стоит  начать с анализа текущей ситуации, а именно: изучить объемы продаж на данный момент, готовность ассортимента и человеческих ресурсов компании  к повышению числа звонков и их своевременной и качественной обработке.  

Важно, чтобы ваш запас продукции и ее выбор четко попадали в целевую аудиторию, которую вы готовитесь покорять. Также важна подготовка менеджеров по продажам, их профессионализм в обработке входящих и навыки коммуникации. Все эти вещи очевидны лишь на первый взгляд, но на самом деле требуют четкой и трезвой оценки перед запуском кампании в наружной рекламе. 

После того, как вы провели анализ и пришли к выводу, что у вас налицо готовность номер один, оцените сроки принятия решения о покупке у ваших клиентов. Если принятие решения спонтанное или эмоциональное, то рекомендуется запускать рекламу, рассчитанную на эмоции с коротким сроком действия акций, с призывом к немедленной покупке. 

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Если вы продаете товар с коротким сроком принятия решения о покупке, то размещаются акции и бонусы, которыми вы балуете своих клиентов.

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Если же вы предлагаете товары или услуги,  на приобретение которых люди решаются довольно длительное время,   соответственно необходимо рассчитывать и более долгий срок и другой характер рекламной кампании. 

При этом важно тщательно изучить преимущества конкурентов и определить то уникальное предложение, которое явно зацепит ваших клиентов и отразится в максимально привлекательном виде на бигборде. 

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Достаточно распространенным способом повышения продаж остается  щит-указатель. Его располагают  на подъезде к торговой точке и призывает посетить именно вас. Если объект сложно найти, то на щите можно разместить схему проезда.  Эффективными в этом случае являются и стрелки-экстендеры, которые привлекают внимание и указывают направление движения.

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Для всех новых клиентов при заказе размещения в феврале «Белвнешреклама» дарит стрелку-указатель или любой другой экстендер размером 1 метр квадратный.

bzr.by

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***Это партнерский материал «Белвнешреклама» и marketing.by

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