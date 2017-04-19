Рейтинг беларуских страниц Facebook за март 2017: рекорды в ТОПе медиа

Агентство Ashwood подготовило новый выпуск рейтинга беларуских страниц Facebook среди брендов и медиа. Статистика на 1 апреля 2017 года нешуточная и в общем списке находиться 2 001 страница, из них 1425 страниц Брендов и 181 страница Медиа.

В рейтинге участвуют страницы, которые продвигаются в Беларуси. Не попадают в рейтинги «Бренды» и «Медиа» те страницы, которые подозреваются или уличены в использовании ботов, а также страницы, нацеленные на регионы за пределами Республики Беларуси.

Мартовский рейтинг ознаменовался беспрецедентными рекордами. Сразу несколько страниц Медиа показали выдающиеся результаты, а настоящим героем рейтинга стала страница «tut.by». Но обо всем по порядку.