Рейтинг беларуских страниц Facebook за март 2017: рекорды в ТОПе медиа

Агентство Ashwood подготовило новый выпуск рейтинга беларуских страниц Facebook среди брендов и медиа. Статистика на 1 апреля 2017 года нешуточная и в общем списке находиться 2 001 страница, из них 1425 страниц Брендов и 181 страница Медиа.
В рейтинге участвуют страницы, которые продвигаются в Беларуси. Не попадают в рейтинги «Бренды» и «Медиа» те страницы, которые подозреваются или уличены в использовании ботов, а также страницы, нацеленные на регионы за пределами Республики Беларуси.
Мартовский рейтинг ознаменовался беспрецедентными рекордами. Сразу несколько страниц Медиа показали выдающиеся результаты, а настоящим героем рейтинга стала страница «tut.by». Но обо всем по порядку.
БРЕНДЫ. Топ-40 по количеству поклонников
Страница «Перлы Куфара» стала недоступной, поэтому покинула рейтинг. Напомним, что страница участвовала в рейтинге с мая 2014 года. Ее место в Топе заняла страница «Streamline», расположившись на последней строке.
БРЕНДЫ. Топ-30 по приросту поклонников за март
В Топе по приросту за месяц новый лидер — это страница «Кондитерская фабрика ОАО "Красный пищевик"». «Mark Formelle» расположился на втором месте. Лидер предыдущего месяца, страница «symbal.by», спустилась на третью строку. А вот «LG Belarus», который последнее время показывал завидную активность, в этот раз занял только 7-ую позицию, и в марте немного отстает от своего конкурента Samsung Belarus.
Суммарный прирост остался практически на уровне февраля (на 59 поклонников больше) и составил 18 782.
БРЕНДЫ. Топ-30 по среднемесячному приросту за полугодие
Взгляд на среднемесячный прирост за полугодие позволяет оценить результативность продвижения страниц более объективно. Ограниченный 6 месяцами период позволяет нивелировать фактор сроков ведения страниц, который влияет на распределение страниц в рейтинге по количеству поклонников, и фактор краткосрочных взлетов и провалов, который влияет на рейтинг по приросту за месяц. Топ-30 брендов по среднемесячному приросту поклонников за полгода выглядит так:
В Топ вошли две новые страницы «OZ.by» и «АМИ Мебель».
МЕДИА. Топ-30 по количеству поклонников
В Топ-30 Медиа по количеству поклонников произошли изменения в тройке лидеров. На третье место переместилась страница «Belsat_TV», сместив на четвертую строчку «CityDog.by - Журнал о Минске», которая держалась в тройке лидеров с января 2016 года. Первое и второе места по-прежнему занимают «Radio Svaboda» и «tut.by», которые быстро увеличивают отрыв от основной группы.
МЕДИА. Топ-20 по приросту поклонников за март
Богатый на события месяц и отличная работа многих СМИ обеспечили выдающиеся результаты Медиа в Facebook в марте. Абсолютно невероятный для Беларуси результат продемонстрировала страница «tut.by» - прирост в марте составил 17 767 (!!!) поклонников. Чтобы понять насколько большая это цифра для белорусского Фейсбука, можно сказать, что лишь около двух десятков страниц Медиа и Брендов смогли достичь большего количества поклонников за все время своего существования. А «tut.by» получил этот результат за месяц. Предыдущий абсолютный рекорд рейтинга по приросту за месяц был поставлен в июне 2016 года – 8 383 поклонника за месяц. Таким образом «tut.by» увеличил рекорд рейтинга более чем в два раза.
Лидер предыдущего месяца – «Radio Svaboda» – расположился на втором месте, тоже с выдающимся результатом. Прирост поклонников страницы составил 9 955. Эта цифра кажется не такой большой по сравнению с результатом «tut.by», но это выше предыдущего абсолютного рекорда рейтинга.
На третьем месте расположилась страница «Belsat_TV» с очень высоким показателем прироста – 6 104 поклонника за месяц.
На фоне тройки лидеров результаты остальных страниц кажутся на графике небольшими, но на самом деле они достаточно высокие. Для сравнения, страница «Naviny.by…», занявшая четвертое место в Медиа набрала в марте больше поклонников, чем лидер по приросту у Брендов.
Благодаря таким результатам поставлен еще один рекорд – суммарный прирост поклонников Топ-20 Медиа по приросту за месяц составил 46 808, 72% из которых это суммарный прирост первой тройки. Это самый высокий показатель за все время существования рейтинга.
МЕДИА. Топ-20 по среднемесячному приросту за полугодие
В Топ вошла новая страница «Sputnik Беларусь». Результаты лидеров Медиа впечатляют, особенно если сравнивать их с показателями Брендов.
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