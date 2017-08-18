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Рекламодатель, готовься: Какую рекламу Google планирует блокировать в Chrome в 2018 году

18 Августа 2017 19 0 Digital-маркетинг
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Google планирует интегрировать блокировщик рекламы в браузер Chrome в начале 2018 года. Этот шаг станет одним из направлений поддержки отраслевой инициативы «Coalition for Better Ads», членом которой стал Google. В группу также входят такие крупные компании, как Facebook, News Corp. и другие организации.

Chrome будет блокировать показ рекламы на сайтах (включая рекламу из сервисов Google), которые не соответствуют стандартам, разработанным коалицией.

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Чтобы издатели могли обезопасить и улучшить свои ресурсы, Google добавил новый отчёт о реализации рекламы. В него попадают проблемы с объявлениями, которые по мнению представителей отрасли доставляют пользователям значительные неудобства, и такие серьёзные нарушения, как введение в заблуждение и злоупотребление доверием.

В отчёте также будут содержаться скриншоты и видео неприемлемой рекламы, чтобы владельцам сайтов было легче найти и устранить нарушения.

По данным The Wall Street Journal, у издателей есть полгода, чтобы подготовиться к этим изменениям.

Форматы, которые скорее всего будут блокироваться: 

Десктоп

1.       Pop-up с возможностью закрытия и без
2.       Видео in-page с автоплей со звуком 
3.       Full-screen  с обратным отсчетом до закрытия
4.       Баннер типа cat-fish который прилеплен внизу страницы, пока пользователь просматривает контент (970×250, 580×400) 

Мобайл

1.       Pop-up с возможностью закрытия и без
2.       Full-screen с возможностью пропуска и без
3.       Баннер, который закрывает более 30% экрана смартофона
4.       Анимированный баннер (слишком мелькающая анимация)
5.       Видео  in-page с автоплей со звуком 
6.       Full-screen с обратным отсчетом
7.       Full-screen, который скролится поверх контента
8.       Баннер типа cat-fish, который занимает более 30% экрана и прилеплен внизу страницы,  пока пользователь просматривает контент.
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