Рекламодатель, готовься: Какую рекламу Google планирует блокировать в Chrome в 2018 году

Google планирует интегрировать блокировщик рекламы в браузер Chrome в начале 2018 года. Этот шаг станет одним из направлений поддержки отраслевой инициативы «Coalition for Better Ads», членом которой стал Google. В группу также входят такие крупные компании, как Facebook, News Corp. и другие организации.



Chrome будет блокировать показ рекламы на сайтах (включая рекламу из сервисов Google), которые не соответствуют стандартам, разработанным коалицией.







Чтобы издатели могли обезопасить и улучшить свои ресурсы, Google добавил новый отчёт о реализации рекламы. В него попадают проблемы с объявлениями, которые по мнению представителей отрасли доставляют пользователям значительные неудобства, и такие серьёзные нарушения, как введение в заблуждение и злоупотребление доверием.



В отчёте также будут содержаться скриншоты и видео неприемлемой рекламы, чтобы владельцам сайтов было легче найти и устранить нарушения.



По данным The Wall Street Journal, у издателей есть полгода, чтобы подготовиться к этим изменениям.

Форматы, которые скорее всего будут блокироваться: Десктоп 1. Pop-up с возможностью закрытия и без

2. Видео in-page с автоплей со звуком

3. Full-screen с обратным отсчетом до закрытия

4. Баннер типа cat-fish который прилеплен внизу страницы, пока пользователь просматривает контент (970×250, 580×400) Мобайл 1. Pop-up с возможностью закрытия и без

2. Full-screen с возможностью пропуска и без

3. Баннер, который закрывает более 30% экрана смартофона

4. Анимированный баннер (слишком мелькающая анимация)

5. Видео in-page с автоплей со звуком

6. Full-screen с обратным отсчетом

7. Full-screen, который скролится поверх контента

8. Баннер типа cat-fish, который занимает более 30% экрана и прилеплен внизу страницы, пока пользователь просматривает контент.

