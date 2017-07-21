Потребители рассказали, по каким каналам предпочитают контактировать с брендами

Маркетологи постоянно озадачены вопросом: как оптимизировать рекламные кампании по каналам коммуникации, чтобы улучшить мнение потребителя о себе и привлечь его на свою сторону. Недавно компания CMO Council в партнерстве с SAP Hybris провели опрос, который выявил немало противоречий во мнении самих потребителей на этот счет.

В ходе опроса, охватившего 2000 человек, люди отвечали, что им, на самом деле, все равно, вовлечены они в контакт с брендом он-лайн или офф-лайн. Им просто нужен хороший сервис и положительный опыт, где бы они ни были. При этом 42% опрошенных сказали, что они контактируют с брендами на разных каналах и предпочитают микс способов получения информации в зависимости от того, где они находятся в данный момент и что им нужно.

Около 18% респондентов сообщили, что получают данные о товарах и услугах разными путями, но если возникла проблема с товаром – предпочли бы решить ее, контактируя с производителем именно по телефону.

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А вот данные, которые, возможно, помогут маркетологам определиться при разработке омниканальной кампании:

58% орошенных предпочитают контактировать с брендом через веб-сайт;

52% - посредством email;

46% - по телефону;

30% предпочитают личное общение;

29% доверяют информации «из уст в уста», то бишь «народному радио» или word of mouth;

17% - традиционной почтовой рассылке;

27% - поклонники контакта через социальные сети;

27% - традиционная реклама.

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По данным опроса, потребители более всего ценят скорость обслуживания и сервис при возникновении разного рода запросов к бренду, в том числе при решении проблем.

52% ответили, что им важна оперативность реакции на запрос;

47% желают видеть знающий штат сотрудников у компаний;

42% ожидают поощрений за лояльность;

38% важны живые люди для общения;

38% хотят получать информацию там где им нужно и когда это нужно;

31% желают видеть наличие легких в освоении сервисных опций и интерфейсов.

Кроме того, 37% потребителей говорят, что их невероятно раздражает повышение цен без видимого улучшения ценности товара. 36% человек злятся, когда с ними обращаются не как с лояльными потребителями, которыми они на самом деле являются.

47% говорят что готовы перестать приобретать товары\услуги бренда, который их раздражает.