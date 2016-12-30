Oz.by: Какие книги, настолки и сувениры стали самыми популярными новогодними подарками

Он-лайн магазин Oz.by подвел итоги предновогодних продаж и выделил самые популярные позиции в различных категориях товаров, которые, очевидно, стали для кого-то долгожданными праздничными подарками.





Книги

Настольные игры

Творчество

Конструкторы, пазлы, сборные модели

Сувениры

На волне успеха супергеройского кино стали популярны книги и комиксы про Дэдпула, Доктора Стрэнджа, Отряд самоубийц.Из фэнтези и фантастики в тренде «Варкрафт», «Дом странных детей», «Звездные войны», «История твоей жизни» («Прибытие»), «Гравити Фолз», а также «Игра престолов».Востребованы и нефантастические кинороманы: «До встречи с тобой», «Девушка в поезде», «Инферно», «Чудо на Гудзоне».Приятно, что в этом году у белорусов в хит-листе новогодних подарков отметились «451 градус по Фаренгейту», «Три товарища», «Каласы пад сярпом тваiм» и другие классические произведения.Совсем неожиданно в топ подарков попал нон-фикшн. Хитами новогодних продаж стали «Очаровательный кишечник», «Не навреди», «Любовь. Секреты разморозки» и «Искры радости».А главным бестселлером года стала пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя».В уходящем году настолки стали одним из самых популярных подарков. В тренде — старожилы списка бестселлеров: «Монополия», UNO, «Имаджинариум», «Диксит», «Гномы-вредители», «Дженга», ALIAS, «Каркассон», «Манчкин», «Свинтус», Ticket to Ride.Из детских настолок охотнее всего дарят «Доббль», «Барабашку», «Спящих королев», «Корову 006» и «Твистер».Как и в прошлом году, белорусы активно дарят раскраски-антистресс. Самые востребованные — с Шерлоком, Гарри Поттером, персонажами «Игры престолов», дудлами и котиками.Второй тренд, который задержался с прошлого года — творческие блокноты. Среди них бесспорными лидерами являются творения Кери Смит и пятибуки.Еще два тренда-«долгожителя» — картины по номерам и алмазные вышивки-мозаики. Они дарят возможность создавать шедевры даже людям, далеким от живописи или рукоделия.Среди конструкторов абсолютный чемпион новогодних продаж — LEGO. Малышам дарят наборы из серии Duplo, девочкам — Friends и Disney Princess, мальчикам — Technic, Creator, Ninjago, Super Heroes, Star Wars.На Новый год обычно дарят пазлы с репродукциями картин, пейзажами и натюрмортами. Но сейчас к этому списку добавился дзен-пазл.На сувенирные тренды повлияла июльская деноминация. Монетницы и копилки — очень популярные подарки на Новый год. Также активно дарятся сувениры с символом года и дизайнерские обложки на документы.А еще белорусы любят подарки с юмором — сейчас на пике популярности сувениры от «Бюро Находок», «Шукай сваё» и Stuff Time.