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Обзор рынка indoor-рекламы Беларуси за 2016 год: Кто в ТОПе рекламодателей и какие площадки популярны

20 Апреля 2017 86 0 Promo Анализ рынков Бизнес
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По оценке Ассоциации In+Out, сегмент indoor-рекламы в 2016 году остался на уровне объемов 2015 года – около $3,6млн. В общем объеме медиарынка Беларуси за 2016 год indoor составил почти 5%. 

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 В целом за последние 7 лет indoor-реклама проявляет себя как динамично развивающееся направление, составляющее значимую долю всего медиарынка:

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Распределение бюджетов между площадками размещения в indoor в 2016 г.:

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ТОП-10 категорий рекламодателей в indoor-рекламе в 2016 году:

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Наиболее активными выступили производители алкогольной продукции, увеличив объемы своего размещения, по сравнению с 2015 годом, почти в 2 раза за счет присутствия на наиболее развитых рекламных площадках: в бизнес-центрах, торговых сетях, а также на АЗС.

Категория мобильных средств связи, мало представленная в indoor-рекламе в 2015 году, заняла сразу второе место по объемам размещения в 2016. Надо отметить, что это категория товаров стала лидером 2016 года по количеству рекламы в бизнес-центрах.

Значительно выросла также категория «недвижимость и строительство», во многом за счет увеличения объемов размещения в бизнес-центрах, а также на АЗС.

Производители лекарственных препаратов почти в 3 раза увеличили объемы своей рекламы в бизнес-центрах по сравнению с 2015 годом.

Особо стоит отметить появление в 2016 году нового канала размещения – ультрасовременных дисплеев на автозаправочных станциях, что позволяет централизованно достигнуть большого охвата определенной целевой аудитории.

*         Подробная информация по активности и динамике объемов размещения отдельных категорий товаров / работ / услуг предоставляется только членам Ассоциации In+Out.

Комментарии стейкхолдеров рынка:  

Кирилл Кузьменков, директор ООО «ЭлСиДи Медиа»:

- За все время своего существования indoor-реклама показывает устойчивый рост, занимая значимую долю всего медиарынка. Интерес к внутренней рекламе со стороны заказчиков постоянно растет, расширяется и спектр предложений на рынке. Многим рекламодателям важно достижение более узкой целевой аудитории, нежели стандартными массовыми каналами продвижения. И они все чаще используют носители внутренней рекламы. Этому способствует также и разнообразие форматов, предлагаемых операторами. Сейчас наша компания активно использует и расширяет сеть высокотехнологичных носителей - цифровых дисплеев крупного формата. Фактически LCD-Media стала пионером в развитии такого понятия как digital-indoor в Беларуси. 

Мы даем возможность рекламодателям визуально выделить свое рекламное сообщение среди остальных, привлечь к нему наибольшее внимание. Многие крупные клиенты уже рассматривают indoor как самодостаточный и важный канал продвижения в своей рекламной активности, заранее выделяя на него бюджеты. И, безусловно, он должен изучаться и анализироваться наряду с остальными СМИ. Всем участникам рынка, я уверен, важно понимать его общую динамику и тенденции

Александр Ермолюгин, директор ООО «Индор Медиа»:

- Наша компания стояла у истоков появления внутренней рекламы Беларуси, и мы постоянно следим за изменениями, происходящими на этом рынке, анализируем тенденции и потребности рекламодателей. Сейчас можно с уверенностью сказать, что предложения операторов indoor-рекламы могут решить практически любые задачи, стоящие перед маркетологами, достигнуть любой целевой аудитории. 

Внутренняя реклама дает ту гибкость в размещении, которую невозможно, порой, достигнуть стандартными СМИ, и заказчики этим активно пользуются.  Надо отметить, что в настоящее время доля indoor рынка в общем объеме рекламы Беларуси уже даже больше, чем в России (по данным АКАР, доля indoor в России за 2016г. составила около 2,3% от общего объема всех средств распространения рекламы – прим. ред.). Мы прогнозируем и дальнейший рост интереса к indoor, так как рекламодатели ставят перед собой новые нестандартные задачи, которые можно решить с помощью наших носителей.


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