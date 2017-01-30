Нужен человек-оркестр: как изменились зарплаты и требования к маркетологам за 2016 год

Сколько денег предлагали маркетологам на рынке труда в прошлом году? И какие требования к соискателям фигурировали в вакансиях? Кадровый центр «Статус» провел анализ вакансий, которые прошли через компанию, в профессиональной сфере «Маркетинг, реклама, PR» за период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года. Результатами исследования с Marketing.by поделилась Анастасия Тетерук, специалист по подбору персонала КЦ «Статус».



Что хотят работодатели от маркетологов?

Требования, которые работодатели предъявляют к специалистам области маркетинга, можно разделить на профессиональные и касающиеся личностных качеств. По профессиональным характеристикам - это: Высшее профильное образование (факультет маркетинга БГЭУ или БГУ) или высшее экономическое образование (специальность экономист-маркетолог)

Обязательный опыт работы от 3-х лет в должности «Маркетолог». Возраст таких кандидатов (18 лет (окончание школы) + 5 лет (обучение в ВУЗЕ) + 3 года работы = «+», «-» 26 лет

Владение аналитическими системами – Google Analytics, Yandex Метрика

Знание SEO-инструментов

Знание основ интернет-маркетинга (Работодатели уверены, что в эпоху информационных технологий товар или услугу необходимо продвигать не только в режиме offline, сколько в режиме online) Требования к личностным качествам будущих специалистов: Аналитический склад ума – чаще всего для кандидатов на вакансию «Маркетолога-аналитик». Ведь данному специалисту приходится много, почти 80% времени, работать с таблицами и базами данных;

Креативность – для кандидатов на вакансию «Специалист по PR и рекламе», т. к. этим специалистам нужно создавать принципиально новые идеи, часто используя нетривиальные инструменты. Как изменились зарплаты за год?

КЦ «Статус» проанализировал уровень заработных план в период с 1 января 2016 по 1 января 2017 для специалистов по маркетингу, PR-менеджеров, бренд-менеджеров и начальников отдела маркетинга: Заработная плата на начало 2017 г. (в бел. руб., после деноминации) Вакансия Минимальная Средняя Максимальная Специалист по PR от 450 900 2000 Маркетолог от 500 750-800 2000 Бренд-менеджер от 500 1200 3000 Начальник отдела маркетинга от 1000 1400 3000 Заработная плата на начало 2016 г. (в бел. руб. до деноминации) Вакансия Минимальная Средняя Максимальная Специалист по PR От 6 млн-7 млн 10 млн 15 млн Маркетолог От 7 млн-8 млн 10 млн 25 млн Бренд-менеджер От 6 млн 10 млн 20 млн Начальник отдела маркетинга От 10 млн 35 млн 60 млн На основе данных за 2016 год можно говорить о таких тенденции, как: Для данных специалистов, работодателями Минска, предлагаются более высокие заработные платы (иногда выше в 2-3 раза), по сравнению с з/п для таких же специалистов других городов и регионов РБ.



Самые высокие вознаграждения готовы выплачивать сотрудникам данной сферы иностранные компании, представительства, крупные компании РБ, рекламные агентства полного цикла.



В этот кризисный период почти все работодатели экономят на материальных ресурсах, проводят сокращения персонала, переводят сотрудников на 0,5 ставки или ищут специалиста, который бы выполнял функциональные обязанности нескольких сотрудников. Исходя из этого факта будущий специалист должен владеть умениями и навыками не только специалиста по маркетингу, но и специалиста по рекламе и связям с общественностью.



По данным исследования за 2016 год, количество резюме соискателей, находящихся в поиске работы, увеличилось на 40%. Лишь 18% соискателей получают от компаний предложения о трудоустройстве. При этом количество заявок от компаний по данным вакансиям снизилось за последний год на 71%, то есть в компаниях отсутствуют рабочие места.



Если раньше руководители компаний принимали во время выбора кандидата быстрые решения, то теперь акценты смещаются в сторону длинноформатного принятия решений (такого, как собеседования с большим количеством кандидатов, проведение 2-3 собеседований с одним и тем же кандидатом, поиск кандидата 100%, соответствующего требованиям).