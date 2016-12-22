Новые метрики, умная лента, стриминг: изменения в соцсетях за 2016 год в виде календаря-инфографики

В этом году социальные сети внедрили целый ряд существенный изменений. Их было важно вовремя изучить и освоить на радость клиентам-брендам. В getbob digital agency проанализировали ключевые новшества и рассказывают об опыте их использования.

Небольшое примечание: разумеется, существует множество социальных сетей. С недавних пор такая есть даже у собак. Но наиболее значимыми для многих клиентов остаются Facebook, ВК и Instagram, поэтому акцент именно на них.

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Умная лента

Первое из важных событий уходящего года в социальных сетях - изменения в алгоритмах формирования новостных лент.

У Facebook был продуктивный год – ни месяца без обновлений. Соцсеть вновь и вновь меняла механизм ранжирования и теперь выводит в топ ленты те публикации, с которыми пользователь скорее всего захочет взаимодействовать и которые он готов высоко оценить. При этом прямые трансляции ранжируются выше, чем сохраненные видео. Таким образом Facebook подогревает интерес пользователей к новому формату публикаций. В свое время по аналогии выше в ленте поднимались фотографии и видео.

Алгоритм формирования мобильной ленты также изменился: теперь чем дольше пользователь просматривает публикацию со ссылкой, тем больше вероятность, что Facebook покажет ее и другим людям.

Изменения коснулись и рекламного функционала: в начале 2016 года появился инструмент Audience Optimization, который позволяет демонстрировать публикации только определенным сегментам аудитории.

В начале лета ВКонтакте также представил “умную” ленту, которая определяет, какая информация важна для пользователя, и выдает её в приоритетном порядке. В результате сортировки отсекается спам и информационный шум. В отличие от Facebook, ВКонтакте не навязывает новый алгоритм пользователям и дает возможность отказаться от него. Несмотря на это, более половины пользователей уже используют эту функцию по умолчанию.

Instagram летом также внёс изменения в алгоритм ленты. Пользователям по-прежнему доступны все фотографии, но в ленте, в первую очередь, показываются те из них, которые представляют для пользователя наибольший интерес. С точки зрения искусственного интеллекта :)

Что это значит для брендов

Достучаться до потребителя становится сложнее, т.к. органический охват записей снижается. По нашей оценке, в среднем публикации сообщества в Facebook видят от 3 до 6 % подписчиков страниц.

Таким образом, существовавший ранее в SMM негласный приоритет в наборе подписчиков (как основного KPI) теряет смысл, т.к. основная часть подписчиков не видит контент без платной поддержки.

Платное продвижение

В рекламных публикациях тоже немало изменений. В начале года рекламные публикации стали выводиться в лентах iOS приложения ВКонтакте (до этого они отображались только на десктопе и в Android приложении).

Расширилась возможность продвижения публикаций: если раньше в Вконтакте продвигать записи могли лишь администраторы крупных сообществ с числом подписчиков более 10.000, то начиная с апреля этой функцией можно воспользоваться без ограничений.

И, пожалуй, самое интересное обновление: в сентябре во ВКонтакте появились «скрытые записи» — публикации от имени сообществ, которые можно продвигать без отображения в своем сообществе.

Что касается Facebook, то весной соцсеть отменила правило 20%. Ранее в рекламных объявлениях изображения, содержащие больше 20% текста отклонялись, теперь они доступны для продвижения по более высокой цене.

Что это значит для брендов

Платное продвижение значительно увеличивает охват публикаций среди целевой аудитории, сегмент которой можно точно обозначить с помощью таргетинга. Потенциально целевое продвижение ведет к большему вовлечению в публикацию.

Результаты публикации в сообществе DYNAMI:T без платного промотирования: 46 отметок «Нравится»

Результаты публикации в сообществе DYNAMI:T после промотирования: 4 148 отметок «Нравится»

Наличие скрытых публикаций уменьшает объем прямой рекламы в ленте сообщества. Разные коммуникативные послания теперь можно таргетировать на разные сегменты, что увеличивает релевантность сообщений. Благодаря узкому сегментированию, скрытые посты позволяют привлечь подписчиков по более низкой стоимости, чем стандартные тизеры.

Например, в сообществе velcom likes скрытая запись снизила стоимость вступления в 6 раз.





Новые метрики (счетчики эффективности)

Система сбора статистики также подверглась изменениям в лучшую сторону.

В марте ВКонтакте разделил охват записей на общий, рекламный, виральный (люди, которые не подписаны на сообщество, но увидели запись на странице другого пользователя) и охват подписчиков.









Спустя пару дней Facebook добавил расширенную статистику для видео. Теперь можно получить конкретные данные по количеству органических и платных просмотров, распределению просмотров по датам.









Лидером изменений в статистике стал Instagram. В начале года компания запустила счётчики просмотров для видео. А летом представила формат бизнес-профилей, благодаря которым компании получили доступ к статистике своих аккаунтов.





Что это значит для брендов

Новые инструменты статистики позволяют эффективнее оценивать размещение контента в конкретной социальной сети — его охват и вовлеченность аудитории.

Стриминг

Социальные сети стали активно внедрять функцию прямых трансляций.

В феврале сервис Facebook Live стал доступен в Беларуси. А в июле максимальное время трансляции увеличилось до 4 часов.

К концу года о появлении прямых трансляций сообщил и Instagram. Это эволюция ещё одного инструмента - Instagram Stories. Прямые трансляции длятся 1 час и удаляются сразу после завершения.

В Вконтакте функция трансляций пока доступна в режиме тестирования.

Что это значит для брендов

Использование прямых трансляций — хороший способ осветить интересное событие, увеличить охват своих публикаций и вовлечение.













Уходящий год оказался богат на обновления. Результаты этих изменений мы оценим уже в 2017 году. И (уверены) совсем скоро мы получим еще больше новых функций и возможностей.

С наступающими праздниками!





Подборку подготовил Андрей Богач, Social Media менеджер getbob digital agency.

