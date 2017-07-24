На сливках за 20 копеек: Как беларуские бренды продвигают главный летний продукт – мороженое

В летнюю жару мороженое становится самым ходовым товаром сезона, правда, холодным летом 2017-го производители вряд ли смогли сорвать банк. По данным РБК, в соседней России продажи этого лакомства упали в два-три раза. Тем не менее, компании не теряют надежды - впереди еще август.



marketing.by прошелся по самым распространенным маркетинговым уловкам и коммуникационным приемам производителей мороженого, среди которых: манипуляции на ностальгии по советскому прошлому, "элитная" подача продукта, беларуская мова на упаковке и кое-что еще.



Назад в СССР

Очень популярный ход - показать свой продукт прямым наследником легендарного мороженого из Советского Союза. Например, у компании "Морозпродукт" есть линейки пломбира "20 копеек" и "28 копеек":









Также "Морозпродукт" к летнему сезону 2017 году выпустил мороженое «Лакомая трубочка». Судя по концепции дизайна упаковки, которую разработало брендинговое агентство AVC, обаятельная мороженщица на фоне парка Горького должна мотивировать к покупке мороженого, "созданного в лучших традициях ушедшего времени".

В 2015 году Fabula Branding проводила редизайн этикетки ТМ «Лакомка» для СООО «Ингман мороженое». Дизайнеры старались подчеркнуть ностальгическую прелесть и «вкус, знакомый с детства»:





Эскимо с советским знаком качества на этикетке выпускает компания "Айскинг":





Experience-маркетинг

Новый подход в популяризации мороженого - это взаимодействие продукта с потребителями в интересном для них формате. В качестве примера можно привести музей мороженного «Белы Полюс», который открылся в мае в ТРЦ Galleria Minsk одновременно с выходом на рынок одноименного сорта мороженого.

В музее посетители могут побывать в копии кафе-мороженого, которое было открыто в Париже в 1860 году, посмотреть, как выглядел самый большой пломбир в мире, оказаться на фабрике, где делают мороженое “Белы Полюс”, и, конечно, попробовать сам продукт.

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Рекламные игры

Привлечь внимание потребителей к мороженому можно и рекламными играми. Например, этим летом "Морозпродукт" проводит рекламную игру "Любим, знаем, конечно, играем!", разыгрывая 20 000 рублей.





В прошлом году у "Морозпродукта" была рекламная игра "Поколения страны, объединяйтесь!", приняв участие в которой можно было выиграть автомобиль и велосипед в придачу.





Также летом 2016 две рекламных игры - "Первоклассные каникулы" и "Выбери яркое развлечение" - проводила компания "Ингман мороженое".

Подчеркнуть сырье



Элитарность и пафос

Как это принято в коммуникации многих молочных брендов, в мороженом стоит подчеркнуть состав продукта. Например, сделать акцент на том, что пломбир сделан на "настоящих свежих сливках". Такую информацию о своей рецептуре сообщает например ТМ "ЮККИ" от "Санта-Бремор".

Благодаря некоторым названиям мороженого у беларусов есть уникальная возможность - почувствовать себя человеком на самом верху социальной лестницы. И всего за какой-то рубль.

Скажем, можно приобрести мороженое "Элитное" от "Минского хладокомбината №2":





В эту же категорию можно отнести другие названия, включающие себя "высокие" слова:

Фото - Андрей Барашко

Беларуская мова

Тренд на введение элементов коммуникации с потребителями на беларуском языке не обошел и производителей мороженого.

Компания "Айскинг" имеет в своем портфеле линейку Viva ice, в которой этикетки пломбира написаны по-белорусски:















Что кроется под упаковкой?

Выше мы приводили примеры коммуникации производителей с потребителями, а вот какой продукт мы находим внутри упаковки, поддавшись на маркетинговые ходы бренда? В июле руководитель туристического портала Holiday.by Андрей Барашко провел своеобразный тестинг беларуского мороженого, покупая его в разных уголках страны. Андрей разместил ряд постов в социальной сети Facebook, в которых демонстрировал мороженое разных производителей. И, честно говоря, кое-какие продукты, их вкус, наличие и количество изюма, форма явно не совпадали с изображением на упаковке.













Кстати, около 70% всего производимого мороженого покупают люди в возрасте от 16 до 45 лет. Причем только 25% приходится на молодежь до 20 лет, которая в основном ест мороженое по дороге, на улице.

