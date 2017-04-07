На «Неделе Байнета» рассказали, что на пике в digital: перфоманс-маркетинг, видео, ловкий таргетинг

С 4 по 7 апреля в Минске проходит конференция «Неделя Байнета», на которой разбираются, пожалуй, самые важные моменты продвижения бизнеса в интернете. В этом году порядка 600 участников получили возможность услышать свежие тренды в SEO, digital, интернет-маркетинге от представителей ведущих сервисов и платформ: Яндекс, Google, Vkontakte, myTarget, Hiconversion и многих других. Marketing.by выбрал для посещения третий и четвертый день конференции, чтобы законспектировать интересные наблюдения и цифры.

Если определить в виде тэгов популярные в выступлениях акценты в Digital Day2, то это прозвучит так: «перфоманс», «таргетирование», «конверсии», «эксперименты», «тестирование», «аналитика».

Эти понятия характеризуют мир, в котором сейчас работают интернет-маркетологи и digital-специалисты. Мир, нацеленный, с одной стороны на эффект для бизнеса и быстрые решения, умение использовать оперативную аналитику. С другой – на постоянное движение и изобретение новых способов продвижения, нестандартные подходы и неожиданные повороты, которые оп! и приносят желанные продажи.

Перфоманс маркетинг: взломать систему ради роста

Петр Аброськин, глава отдела перфоманс-маркетинга Яндекс, рассказал о том, что в России сформировался довольно мощный сегмент перфоманса (система работы с продвижением на основе прозрачной взаимосвязи между вложениями в рекламу и продажами), который по итогам 2016 года оценивается в 1 млрд долларов.





Спикер дал несколько полезных рекомендаций, с чего начинать построение проектов по принципам перфоманс маркетинга.

1 этап - определение KPI проекта

По словам Аброськина, в России уже сегодня клиенты хотят платить только за заказ, за лид, а не просто за размещение. Определяют KPI до запуска платной активности.

Какие уровни KPI сегодня наиболее распространены:

LTV, CLV – 5 уровень

RO, ROAS, ДРР – 4 уровень

CPO, CPA, CPL – 3 уровень

Микроконверсия (корзина) – 2 уровень

Аудиторные KPI – 1 уровень

CTR, CPC – 0 уровень

2 этап - выбор инструментов анализа

Среди таковых Петр рекомендовал для веб-аналитики: Google Analitycs и Яндекс.Метрика, для мобильной аналитики – Flurry, MAT, Adjust, для анализа звонков Calltrecking, Ringostat, CallTouch.

3 этап выбор инструментов и каналов для продвижения

Петр привел свою рекомендацию инструментов, которые не требуют сразу больших затрат и более безопасны в случае ошибок.

Для старта, по его мнению, подходят поисковая реклама, ретаргетинг, social ppc (для рекламы приложений), маркетплейсы (для интернет-магазинов). Для продолжения продвижения спикер советует динамический ремаркетинг, смарт-баннеры, CPA\CPI сети.





Для запуска рекламы в Яндекс. Direct и Google Adwords Аброськин рекомендовал обязательно проводить чек-лист на соответствие стандартам, а для оперативной аналитики – освоить инструмент от Microsoft Power Bi, который позволяет собрать массив данных по кампании в удобные графики. На их основе можно принимать быстрые решения о продолжении или корректировке продвижения.

Петр не раз отметил, что перфоманс маркетинга не существовало бы без экспериментов и, собственно, тестирования новых каналов на результативность. Сегодня, по его мнению, нужны не просто маркетологи, а люди, которые умеют «взламывать» стабильность для роста или, как их еще называют, гроузхакеры. Те, что умеют делать быстрые запуски проектов и не боятся экспериментов для привлечения трафика.

Таргетинг: активная аудитория устала, ищите новую

Широкая тема, которую с разных сторон рассматривали несколько спикеров: особенности таргетинга и взаимодействие с аудиторией на основе полученных данных.

Одна из рекомендаций, от Александра Стребкова, myTarget и Николая Смирнова, Hiconversion, воспользоваться счетчиком Top@Mail.Ru. Он хорош тем, что открывает вам интересы пользователя. Которые затем можно использовать для отражения в баннере для более узкого таргетинга. Например, подчеркнуть влагозащитные свойства какого-либо продукта для человека, увлеченного рыбалкой, тем самым, повышая релевантность рекламного объявления.

Один креатив сегодня не работает, говорят спикеры, необходимо много креативов на рекламную кампанию и аналитика каждого баннера. Впрочем, и идеальных настроек нет. Общий совет: тестируйте гипотезы и экспериментируйте.





Широкий таргетинг хорош, по мнению спикеров, для сезонных услуг и продуктов, таких, как: отдых, подарки, одежда, лекарства. Здесь хорошо работают тригерные модели рекламы, когда, например, рекламная кампания лекарств от гриппа запускается в связи с ухудшением погоды.



Николай Смирнов, Hiconversion, высказал такую мысль: Не используйте активную аудиторию для настройки рекламы, она замучена и устала от бесконечной рекламной атаки и уже не приносит желаемого эффекта. Ищите новые аудитории, те, что кажутся вам на первый взгляд неактивными.

Еще один совет, прозвучавший со сцены: в сообщении-тизере используйте изображения людей, персонажей и животных. Эти иллюстрации, согласно аналитике, выводят пользователя из периферийного зрения, вытаскивают на осознанную реакцию на рекламное объявление.



О возможностях геолокационного таргетинга подробно рассказал Петр Гордеев, руководитель направления по работе с агентствами ВКонтакте. Он описал особенности привязки рекламы в vk к местонахождению пользователя. Показ рекламы происходит в заданном радиусе вокруг определенной точки на карте. Вконтакте позволяет настраивать геотаргетинг в радиусе от 500 метров до 40 км. При этом можно задать до 100 точек в нужном радиусе и охватить людей, которые работают, живут, часто бывают или находятся в заданном месте здесь и сейчас.





Говоря о ретаргетинге, спикеры отмечали использование опции look a like - расширение аудитории за счет похожих пользователей. Эти опции доступны в facebook и вконтакте.

Видеомаркетинг: как продвигать ролики в Интернете

Антон Богатушин, организатор конференции vidconf.ru, поделился богатым опытом в продвижении бизнеса с помощью видео. Он назван видеомаркетинг полностью состоявшейся нишей, которая способна быстро привести к конверсии в продажи.





3 важные составные части видеомаркетинга это:

правильное создание видео

показ ЦА (посев) – предполагаемым потенциальным клиентам

превращение видео в лиды и продажи

Антон не заострял внимание на содержании видео (это отдельная большая тема и в целом, тз у каждого свое), а перешел сразу к посеву. По его рекомендации ролик стоит отдельно заливать во все соцсети и на YouTube под разными именами. После индексации ролика Яндекс.Видео рассматривает его как разные ролики и в выдаче Яндекса ваше видео может занять, например, весь топ в теме. Google так сделать не позволит, так как анализирует содержание видео.Спикер рекомендовал максимально полезные, флагманские ролики, закреплять вверху вашей официальной страницы\сообщества в соцсетях со ссылкой под видео на продающую страницу. Из его опыта – такое размещение постоянно приносит некую часть лидов.

Из полезных рекомендаций – в соцсетях стоит загружать если не видео, то слайдшоу из фотографий. Сегодня это позволяют делать и VK, и FB. Стоит использовать живые трансляции в соцсети, причем как запускать готовые видео с ПК, так и транслировать прямой эфир. В этом смысле отлично работают для охвата одновременные стримы во все сети, для этого есть сервисы Restream.io и Wirecast





Ни в коем случае не сбрасывайте со счетов платный постинг видео в тематических сообщества – особенно если ваше видео полезно для определенных групп людей. Для посева коротких роликов существуют специальные биржи, которыми можно воспользоваться.



Как сделать выше конверсию с видео на сайт больше? Антон рекомендует делать в ролике призыв к действию – «перейди по ссылке», специальная стрелка на переход и т.д.



Резюмируя выступление, спикер отметил, что не стоит гнаться за цифрами просмотров: большое число просмотров еще не значит большее число конверсий и продаж.



