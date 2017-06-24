На Cannes Lions 2017 вручили главные награды фестиваля: Победителя в категории Film выбрали за 10 секунд

Каннские диггеры marketing.by на фестивале Cannes Lions продолжают держать руку на пульсе всего самого важного. С их помощью публикуем информацию о трех важнейших наградах фестиваля с краткими комментариями жюри.

По словам председателя жюри, это было самое быстрое принятие решения – выбор Гран-При занял примерно 10 секунд. Им даже не пришлось обсуждать. Этот фильм, снятый за 12 дней продакшенами 4Creative и Blink по заказу Channel 4 к Паралимпийским играм'2016, отвечает всем требованиям к лучшей работе в индустрии в данной категории: разнообразие (diversity), социальная составляющая, крафт.

Гран-При в Integrated: "Boost Your Voice"

Гран-При в Titanium: Fearless Girl

Жюри отметили, что интегрированная кампания в современном мире – это не «интермедиа», т.е. не взаимосвязанная работа в разных каналах (от радио к видео в соцсетях и наружке), а интеграция в культурные и социальные явления в обществе. Именно этому критерию соответствует кампания "Boost Your Voice", запущенная Boost Mobile в США во время президентских выборов с инициативой превратить точки продаж в избирательные участки, чтобы сделать голосование доступнее для национальных меньшинств и диаспор."Эта кампания не о том, чтобы продвинуть бренд, а о том, чтобы продвинуть право людей на изменение своего будущего, приняв участие в выборах", - так обосновали проект его авторы.

Категория Титаниум, пожалуй, самая важная категория на Каннском фестивале креативности. Потому что именно она задает планку для всей индустрии и является вектором, в которое жюри хотели бы направить сообщество. В этом году такой работой стала Fearless Girl (Бесстрашная девочка) - бронзовая скульптура девочки, созданная Кристен Визбал и установленная напротив легендарной статуи Быка на Манхэттене в Нью-Йорке. На создание скульптуры у художницы ушло два месяца, а сделана она по заказу финансовой организации State Stree. Компания ставила целью привлечь внимание к проблеме гендерного неравноправия в бизнесе: прежде всего, к тому, что во многих крупных компаниях в США в советах директоров почти нет женщин.

Но жюри особо отметили, что это работа не только о гендерном равенстве, это работа о борьбе со страхом в любых проявлениях. В контексте современного мира это актуально не только в экономической сфере. Сегодня мы видим борьбу со страхом во всех отраслях – бизнесе, маркетинге, политике, искусстве и т.д. И рекламная индустрия стоит в первых рядах этой борьбы, поэтому она должна быть «Fearless Industry» (бесстрашной индустрией), чтобы сделать этот мир лучше.

Как нельзя более, этот комментарий Каннского жюри относится к беларуской сфере рекламы.