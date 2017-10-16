Миллениалам задали вопрос: Что лучше...Международная инфографика о предпочтениях молодежи

Простой выбор между вариантами А и В может много рассказать о человеке. В апреле 2017 года развлекательная платформа 9GAG’s, насчитывающая 150 миллионов пользователей, решила провести опрос среди миллениалов (к ним отнесли людей в возрасте от 18 до 34 лет). И в результате выяснить: что люди в этом возрасте ценят в жизни, карьере, отношениях. 134,694 ответов из 194 стран мира получили аналитики и эти ответы помогают понять самую активную часть населения Земли.



Что бы вы предпочли - легкую работу на кого-то или вкалывать на себя? С небольшим перевесом среди миллениалов лидирует более лояльное отношение к своему делу. А вот в ответе на вопрос, хотите ли вы быть непризнанным умником или посредственной личность, но осыпанной вниманием, респонденты более единодушны: большинство предпочитает ум признанию в обществе. И, что радует, 95% людей хотят иметь реальных друзей, чем сотни френдов в соцсетях.











