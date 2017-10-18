МАРТ: расходы беларуских кампаний на рекламу выросли на 27%

Беларуские производители и организации стали больше тратить денег на рекламу, сообщила начальник сектора по рекламе управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик на пресс-конференции в рамках выставки "Мятный лев".





- В первом полугодии 2017 года расходы на рекламу отечественных производителей и торговых организаций составили 182,2 млн рублей, или 127% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Первое место стабильно держит телевизионная реклама – расходы составили 17,8 млн руб (110%).

Также выросли расходы на рекламу и интернете 108%, и очень существенно на радио (127%). А вот наружная реклама стала менее привлекательной для беларуских компаний - расходы на ее в первом полугодии 2017 года сократились на 7%.

По данным МАРТ, наиболее активными на рынке рекламы из отечественных производителей и организаций в 1-м полугодии стали производители одежды (140%), организации оптовой и розничной торговли (133%) и производители пищевых продуктов (103%). При этом Инна Гаврильчик особо подчеркнула, что производители пищевых продуктов стали на треть меньше размещать наружной рекламы.

Также Ирина Гаврильчик поделилась статистикой по нарушениям с сфере рекламы: в 2017 году МАРТ совместно с местными исполнительными органами вынес более 4 тысяч предприсаний и предупреждений по случаям размещения ненадлежащей рекламы. Было составлено 290 протоколов об административных правонарушениях.

Среди трендов по нарушениям:

Больше всего нарушений связано с использованием без документального подтверждения слов, создающих впечатление о преимуществе, и слов превосходной степени

Растет количество ненадлежащей рекламы в интернете.

До конца 2017 МАРТ намерен все-таки доработать концепцию развития рекламного рынка до 2020 года. Как отметила Инна Гаврильчик, проект уже фактически есть, осталась техническая работа – согласовать и утвердить. В крайнем случае утверждение документа может быть в начале 2018 года.

- Концепцией будет предусмотрено много важных для рынка мероприятий. В частности, планируется рассмотреть вопрос отмены согласования наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах, упростить административные процедуры по выдаче разрешений. Активно обсуждается отмена регистрации рекламных игр.

Планируется, что в концепцией будет систематизирована работа по совершенствованию социальной рекламы. К ее созданию МАРТ хочет привлечь рекламный бизнес, так как на данный момент порядка 43% социальной рекламы, рассматриваемой на межведомственном совете по рекламе, признается рекламой с ненадлежащим качеством.