Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

МАРТ: расходы беларуских кампаний на рекламу выросли на 27%

18 Октября 2017 207 0 Анализ рынков Бизнес Компании Мнение Наружная реклама Рекламные кампании Тренды Экономика
Поделиться

Беларуские производители и организации стали больше тратить денег на рекламу, сообщила начальник сектора по рекламе управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик на пресс-конференции в рамках выставки "Мятный лев".

oooo.plus_811.png

- В первом полугодии 2017 года расходы на рекламу отечественных производителей и торговых организаций составили 182,2 млн рублей, или 127% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Первое место стабильно держит телевизионная реклама – расходы составили 17,8 млн руб (110%).

Также выросли расходы на рекламу и интернете 108%, и очень существенно на радио (127%). А вот наружная реклама стала менее привлекательной для беларуских компаний - расходы на ее в первом полугодии 2017 года сократились на 7%.

По данным МАРТ, наиболее активными на рынке рекламы из отечественных производителей и организаций в 1-м полугодии стали производители одежды (140%), организации оптовой и розничной торговли (133%) и производители пищевых продуктов (103%). При этом Инна Гаврильчик особо подчеркнула, что производители пищевых продуктов стали на треть меньше размещать наружной рекламы.

Также Ирина Гаврильчик поделилась статистикой по нарушениям с сфере рекламы: в 2017 году МАРТ совместно с местными исполнительными органами вынес более 4 тысяч предприсаний и предупреждений по случаям размещения ненадлежащей рекламы. Было составлено 290 протоколов об административных правонарушениях. 

Среди трендов по нарушениям:

  • Больше всего нарушений связано с использованием без документального подтверждения слов, создающих впечатление о преимуществе, и слов превосходной степени
  • Растет количество ненадлежащей рекламы в интернете.
До конца 2017 МАРТ намерен все-таки доработать концепцию развития рекламного рынка до 2020 года. Как отметила Инна Гаврильчик, проект уже фактически есть, осталась техническая работа – согласовать и утвердить. В крайнем случае утверждение документа может быть в начале 2018 года.

- Концепцией будет предусмотрено много важных для рынка мероприятий. В частности, планируется рассмотреть вопрос отмены согласования наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах, упростить административные процедуры по выдаче разрешений. Активно обсуждается отмена регистрации рекламных игр.  

Планируется, что в концепцией будет систематизирована работа по совершенствованию социальной рекламы. К ее созданию МАРТ хочет привлечь рекламный бизнес, так как на данный момент порядка 43% социальной рекламы, рассматриваемой на межведомственном совете по рекламе, признается рекламой с ненадлежащим качеством.

Поделиться

Вакансии

TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital Внимание, разыскивается дизайнер! Новая вакансия в рекламном агентстве TOTEM
Материалы по теме:
Культура и бренды: как находят общий язык искусство и бизнес для общего профита
В закладки: что читают преподаватели digital-школы ИКРА: Елена Эрман, Дарья Герасименко и Илья Жуковец
Лагеры, наконец, «разбавили», или Самый интересный пивной год в Беларуси
Обсуждение:
Читайте также:
Исследование Novak: Среди беларусов распространены вредные потребительские привычки и перепотребление
Какие маркетологи нужны в IT: разбираем нужные скиллы и важные обязанности
Миллениалам задали вопрос: Что лучше...Международная инфографика о предпочтениях молодежи
Что такое смарт-контракты и ICO: 8 карточек о блокчейне и криптовалютах