Мани-менеджмент или Какие бывают методы управления капиталом на рынке Форекс

Успешный трейдинг сочетает в себе три важных элемента: торговую стратегию, метод управления капиталом и дисциплину. Отсутствие хотя бы одной составляющей не позволяет рассчитывать на стабильный заработок в долгосрочной перспективе.

Каждый игрок должен во всех подробностях представлять порядок входа на рынок и выхода из него, представлять результаты своей fx strategie на исторических данных. Именно в этом и заключается умелое управление капиталом.

Методы мани-менеджмента

На самом деле, рынок Форекс безграничен в своих возможностях. Даже среди методов управления капиталом имеется широкий выбор. Давайте рассмотрим наиболее известные и популярные среди игроков.

1. Отказ от управления капиталом.

Именно этим методом и руководствуются в своей практике многие трейдеры. Смысл такого подхода заключается в том, что заключение сделок производится каждый раз, когда система подает соответствующий сигнал для входа. Справедливости ради стоит отметить, что в этом способе гораздо больше недостатков, нежели достоинств.

2. Множественные контракты.

В этом методе много общих черт с тем способом, когда игрок не управляет своим капиталом. Но различие заключается в том, что трейдером заключается одновременно несколько сделок. В итоге данный метод показывает немного большую доходность.

3. Риск фиксированной суммой.

Метод основан на том, что трейдер изначально решает, какой суммой он будет рисковать, когда получит сигнал для входа на рынок. Так, например, вы принимаете решение, что лот не будет превышать одной тысячи долларов. И когда будет получен сигнал для входа, именно 1 тыс. должна вступить в игру на бирже.

4. Риск фиксированным процентом от депозита.

Многие трейдеры выбирают именно данный способ управления капиталом. Для этого они определяют сумму в процентном соотношении от общей величины счета. Именно ее они и подвергают риску при заключении сделок.

5. Согласование лотов с доходом и расходом.

Этот способ управления капиталом известен в кругу трейдеров еще и как пирамида с обратным и прямым подходом. После того как трейдер получит прибыль по сделке, он далее определяет торговый объем, который можно выставлять на следующую сделку. Если же сделка оказалась убыточной, последующий лот имеет смысл удвоить, чтобы в случае положительного исхода можно было возместить понесенные убытки.

6. Пересечение кривых цены.

С помощью этого метода мани-менеджмента игрок определяет для себя две скользящие средние. Если окажется, что короткая скользящая выше длинной, это говорит, что вам удалось усовершенствовать свою торговую стратегию. В противном случае лучше не входить на рынок, так как риск понести убытки существенно возрастает.

7. Применение оптимального f.

Этот метод лучше брать на вооружение опытным игрокам, поскольку он требует более глубоких познаний и опыта.

Выбрав подходящий для себя метод управления капиталом, вы можете ориентироваться на потенциальный доход от торговли на рынке Форекс..