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Легендарный ведущий "В мире животных" снялся в рекламе смартфона Huawei

7 Августа 2017 49 0 Production
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Легендарный телеведущий российского телевидения Николай Дроздов появился в забавной рекламе смартфона Huawei nova 2. В стиле своей передачи "В мире животных" он наблюдает за посетителями парка, которые делают селфи, и комментирует их поведение, словно это представители фауны. Так, мы узнаем о человеческой разновидности "утки-обыкновенной", "шимпанзе" и "колибри". 

Видео призвано обратить внимание на особенность смартфона -  фронтальную камеру 20 МП. Получается ли при этом не оскорбить пользователей? В комментариях к ролику на Youtube многие пользователи написали, что реклама вызвала бы отторжение, но обаяние и харизма Николая Дроздова все компенсируют. 

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