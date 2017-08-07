Легендарный ведущий "В мире животных" снялся в рекламе смартфона Huawei

Легендарный телеведущий российского телевидения Николай Дроздов появился в забавной рекламе смартфона Huawei nova 2. В стиле своей передачи "В мире животных" он наблюдает за посетителями парка, которые делают селфи, и комментирует их поведение, словно это представители фауны. Так, мы узнаем о человеческой разновидности "утки-обыкновенной", "шимпанзе" и "колибри".



Видео призвано обратить внимание на особенность смартфона - фронтальную камеру 20 МП. Получается ли при этом не оскорбить пользователей? В комментариях к ролику на Youtube многие пользователи написали, что реклама вызвала бы отторжение, но обаяние и харизма Николая Дроздова все компенсируют.

