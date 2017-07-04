Кто вошел в рейтинг влиятельности директоров по маркетингу

Журнал Forbes опубликовал рейтинг влиятельности директоров по маркетингу. На первом месте оказался СМО Unilever Кит Уид.

Рейтинг составлялся Forbes в сотрудничестве с Sprinklr и LinkedIn. Анализировались различные аспекты деятельности маркетинговых директоров, в том числе их активность, репутация в социальных СМИ и вес их мнения в мировом маркетинговом сообществе. Изучался период с 1 января 2016 года по 1 февраля 2017, и рассматривались более чем 500 брендов из списков Brand Finance 2016 и Forbes Most Valuable Brands List 2016.

Влиятельность СМО оценивалась на основе следующих показателей:

эффективность бренда, например, коэффициент участия бренда в социальных сетях;

личное влияние на узнаваемость бренда, например, прямые и косвенные упоминания в Twitter;

отраслевое и внутреннее влияние, например, количество связей в LinkedIn.

Все эти показатели стали основой для первичных оценок, на основе которых был составлен предварительный список 50 лучших CMO. После чего рейтинг был дополнительно проверен, и окончательный список ТОП-50 появился после дополнительного анализа влияния маркетинговых директоров друг на друга.

Кроме лидера СМО Unilever Кита Уида, в первую десятку маркетинг-директоров вошли директор по маркетингу и коммуникациям HP Inc Антонио Лусио, старший вице-президент по маркетингу в Apple Фил Шиллер, СМО в GE Линда Бофф, CMOP в Twitter Лесли Берланд, CMO в Samsung Electronics America Марк Мэтью, глава отдела рекламы в Ford Муза Тарик, СМО Airbnb Джонатан Милденхолл, глава по маркетингу и коммуникациям Mastercard Райя Райяманнар и CMO в Cisco Карен Уолкер.





Основные выводы исследования:

1. Топ-СМО высоко оценивают значимость социальных медиа. 45 маркетинг-директоров из топ-50 активны в Twitter, 49 – в LinkedIn, при этом у них в два раза больше публикаций, чем у других маркетинг-директоров крупных брендов, и выше общая активность в соцсми.2. В этом году состав Топ-СМО иллюстрирует тренд к гендерному разнообразию в мире – треть вошедших в рейтинг директоров по маркетингу составили женщины.3. Компании из секторов технологий, телекоммуникаций и интернет доминируют в списке — на их долю приходится 40% из топ-50, следующими по значимости (18%) стали фирмы, предоставляющие финансовые услуги.4. Благодаря топ-СМО происходят перемены в стратегии и бизнесе компаний. Именно они становятся инициаторами изменений на всех уровнях деятельности, предлагая инновационные маркетинговые решения.5. Топ-СМО постоянно в движении – большинство из них занимают свои должности пять или менее лет. Они часто переходят на новые позиции внутри компании, или занимают посты СМО в других более крупных брендах.