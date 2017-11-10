Конкуренция, зарплаты и ТОП-5 востребованных специализаций маркетологов

РАБОТА.TUT.BY подготовил исследование, отражающее общую ситуацию на рынке труда для специалистов в сфере маркетинга.

Количество вакансий растет, активность соискателей стабильна

Количество размещенных вакансий продолжает расти практически во всех профобластях. Так, в 3 кв. 2017 года по сравнению с 3 кв. 2016 года прирост вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR» составил 27,5%.

Несмотря на рост в структуре вакансий, по востребованности специалистов на рынке труда сфера «Маркетинг, реклама, PR» за год сместилась с 4 на более традиционную 7 позицию.





«Эти изменения вполне закономерны. После сложного 2015 года в последующем 2016 году многие компании осознали, насколько важен в условиях неопределенности грамотный маркетинг для успешного ведения бизнеса. И, если в других профобластях на фоне падения рынка мы могли наблюдать сокращения сотрудников, то хорошие маркетологи были востребованы. Отсюда и возросший в прошлом году спрос на экспертов сферы «Маркетинг, реклама, PR». На протяжении всего 2016 года специалисты данной профобласти входили в категорию наиболее востребованных на рынке труда. С улучшнием ситуации в 2017 году рассматриваемая сфера вернулась на свои традиционные позиции в структуре вакансий», - поясняет Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.







Активность соискателей стабильна: как и год назад, в 3 кв. 2017 года количество ежедневно активных резюме в рассматриваемой сфере составило 4,1% от общего числа резюме, размещенных на сайте rabota.tut.by.





В тренде интернет-маркетологи

За год изменились позиции наиболее востребованных работодателями специализаций сферы «Маркетинг, реклама, PR». Компании чаще стали искать интернет –маркетологов, менее востребованными оказались специалисты по продвижению и специальным мероприятиям. Рынок труда соискателей живо отреагировал и подстроился под спрос работодателей: количество резюме соискателей, претендующих на позицию интернет-маркетолога, по сравнению с 3 кв. 2016 года также увеличилось .





Конкуренция снижается

За последние два года в 3 кв. 2017 года наблюдалась наименьшая конкуренция среди маркетологов, PR-специалистов и бренд-менеджеров: на 1 вакансию приходилось 3,6 резюме.

«В последние два года мы наблюдали более высокую конкуренцию среди маркетологов , а значит работодателю было проще найти действительно хорошего специалиста. Сейчас, когда конкуренция падает, среди компаний ужесточается борьба за профессионалов. В такой ситуации работодатели в вакансиях на нашем сайте все чаще пишут об интересных задачах для маркетологов, возможности для самореализации и роста, обучении, посещении профессиональных конференций за счет компании. Наниматели понимают, что для экспертов такие условия труда - это возможность еще больше прокачаться, показать свой профессионализм в решении нестандартных и интересных для них самих задач. Ежегодно готовясь к нашей «Премии HR-бренд Беларусь», мы все чаще встречаем интересные кейсы компаний по развитию, укреплению и продвижению своего бренда работодателя. Такая позиция наиболее выигрышная и позволяет компаниям привлекать и удерживать лучших сотрудников», - поясняет Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.





Портрет специалиста сферы «Маркетинг, реклама, PR»

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY составил образный портрет сегодняшнего соискателя профобласти «Маркетинг, реклама, PR» - это женщина в возрасте 18-30 лет, желающая найти работу на полную занятость (88,7%).





Маркетологи, специалисты рекламы и PR стали реже указывать в резюме владение иностранными языками. По сравнению с прошлым годом количество соискателей, владеющих английским языком, уменьшилось на 19,8%.





На какую зарплату рассчитывать сегодня?

По сравнению с прошлым годом зарплаты интернет-маркетологов и бренд-менеджеров выросли на 10% и 20%, соответственно. Половина работодателей, разместивших вакансии в 3 кв. 2017 года, готова была платить интернет-маркетологам и маркетологам зарплату выше 800 белорусских рублей , бренд-менеджерам – более 1 200 белорусских рублей.













А вот PR-специалистам по сравнению с прошлым годом предлагались меньшие зарплаты: середина рынка в 3 кв. 2017 года – 600 белорусских рублей против 640 белорусских рублей в 3 кв. 2016 года. При этом половина соискателей в июле-сентябре 2017 года претендовала на зарплату – более 1000 белорусских рублей, что выше ожиданий соискателей прошлого года на 200 белорусских рублей.





Руководителям отдела маркетинга половина работодателей готова была платить более 1 400 белорусских рублей. Денежное вознаграждение выше 2000 белорусских рублей предлагали топ-менеджерам данной профобласти лишь 10% компаний.





Интерпретация статистических показателей

P — процентиль. Показывает, какая доля работников на данной должности (позиции) получает заработную плату ниже данного уровня.

P10 — это величина, соответствующая зарплатному значению, меньше которого получают 10% специалистов на данной позиции. Соответственно, в данной выборке компаний 90% сотрудников на данной позиции получает зарплату большую, чем приведена в графе «P10».

P25 — это величина, соответствующая зарплатному значению, меньше которого получают 25% специалистов на данной позиции.

Медиана — это величина, стоящая посередине в числовом ряду зарплатных значений, расположенных в возрастающем порядке.

Р75 — это величина, соответствующая зарплатному значению, меньше которого получают 75% специалистов на данной позиции.

Р90 — это величина, соответствующая зарплатному значению, больше которой получают только 10% специалистов на данной позиции.

Справка о компании:

РАБОТА.TUT.BY — сайт по подбору персонала и поиску работы в Беларуси.

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исследовательский центр, изучающий рынок труда, уровень заработных плат, проводящий опросы соискателей и работодателей;

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учредитель конкурса «Премия HR-бренд» - независимой ежегодной премии за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя;

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