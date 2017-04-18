Каждого третьего белоруса, уехавшего на заработки за границу, обманули

Как белорусы относятся к работе за границей, много ли наших соотечественников выезжало на заработки за рубеж и с какими проблемами чаще всего сталкиваются сотрудники в другой стране - ответы на эти вопросы искали Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY совместно с Борисовским женским социальным общественным объединением "Провинция". В опросе приняли участие 1 602 человека (мужчин – 57,3%, женщин – 42,7%).

Каждый пятый респондент (19,1%) отметил, что имеет опыт работы за рубежом. А большинство опрошенных – 80,9% не выезжали на заработки за рубеж. При этом 75,5% респондентов хотели бы это сделать и лишь у 5,4% участников исследования подобного желания не возникало.

За границу за деньгами

Среди основных причин, побудивших на работу за границей, участники исследования указывали желание больше зарабатывать (65,4%) и приобретение нового опыта (39,5%).

Представилась возможность трудоустройства в другой стране – 14,4%, столько же респондентов мотивировали свой отъезд желанием узнать другую культуру. Работая за рубежом, 13,1% участников исследования хотели выучить иностранный язык, 12,7% - принять участие в интересных проектах, 11,8% - вовсе начать новую жизнь. Уехали работать в другую страну за карьерным ростом - 10,1% опрошенных, из-за хорошего климата - 6,9% респондентов, за своей семьей и близкими людьми - 4,2% участников исследования.

Обещают много, платят мало

Среди 306 опрошенных, выезжавших на работу за границу, 32,3% столкнулись с обманом со стороны работодателя.

Ответы респондентов показали, что чаще всего не выполняются обязательства по заработной плате – 78,8%, социальным гарантиям – 26,3% и надлежащему оформлению документов при трудоустройстве – 20,2%.

Однако большинство опрошенных (82,8%), выезжавших на работу за рубеж, никуда не обращались для защиты и восстановления своих прав.

Одни - на восток, другие - на запад

Чаще всего опрошенные выезжали на заработки в Россию – 48% и Польшу – 21,2%.

Респонденты также указывали, что работали в Германии – 11,1%, США – 7,8%, Украине – 7,2%, Турции – 4,6% и Литве - 4,2%. Среди других вариантов ответов участников исследования (11,4%) встречались единичные случаи работы в Туркменистане, Дании, Грузии, Бельгии, Венесуэле, Испании, Молдове, Нидерландах, Вьетнаме, Норвегии, Аргентине, Бразилии, Канаде и прочих странах.

Выбирая работодателя за границей, респонденты прежде всего обращали внимание на предлагаемый уровень заработной платы (69%), социальный пакет (24,5%), возможность построить карьеру (21,6%) и пройти обучение (20,6%), а также на атмосферу в коллективе (19,6%).

25,8% участников исследования трудились в другой стране от 3 месяцев до 1 года, 19,9% - 1 месяц, 18,7% - до 3 месяцев, 18,6% - 1-3 года, 17% - более 3 лет.





В целом среди 1 602 участников исследования 68,7% не знают, как необходимо действовать, куда обращаться при возникновении вопросов при трудоустройстве за границей.