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Каких местных блогеров знают беларусы? Результаты опроса, проведенного в Минске и регионах

9 Ноября 2017 639 1 БлогосфераBY Исследования
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В октябре 2017 года Международное Агентство Социальных и Маркетинговых Исследований MASMI  провело по заказу marketing.by исследование "Осведомленность о беларуских блогерах". Была опрошена 1000 (одна тысяча) мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет в Минске, а также областных городах и региональных центрах. То есть, выборка не была ограничена определенной аудиторией, а стремилась охватить все возрастные и социальные группы.

Опрос проводился по структурированному опросному листу, размещенному на планшете или смартфоне интервьюера. Сначала респонденту задавался вопрос о знании кого-либо из беларуских блогеров, далее, использовался вопрос с подсказкой - перечислением ряда блогеров. 

выборка.JPG

Результаты опроса


осведомленность.JPG
с подсказкой.JPG
соцдем.JPG

Выводы:

  • Примерно каждый 4-й горожанин из опрошенных осведомлен о беларуских блогерах (знание с подсказкой).
  • Самыми известными блогерами являются Анна Бонд (9,4%) и Влад Бумага (5,9%).
  • Осведомленность о блогерах в большей степени характерна для молодых людей (18-24 лет), проживающих в столице и крупных городах, с высшим образованием, которые пользуются интернетом каждый день.
Отметим, что данный опрос является первой частью исследования marketing.by, посвященного теме беларуской блогосферы, цель которого - получить понимание развития блогерского сообщества в Беларуси и эффективности его взаимодействия с бизнесом и обществом. 
 
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