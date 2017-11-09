Каких местных блогеров знают беларусы? Результаты опроса, проведенного в Минске и регионах

В октябре 2017 года Международное Агентство Социальных и Маркетинговых Исследований MASMI провело по заказу marketing.by исследование "Осведомленность о беларуских блогерах". Была опрошена 1000 (одна тысяча) мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет в Минске, а также областных городах и региональных центрах. То есть, выборка не была ограничена определенной аудиторией, а стремилась охватить все возрастные и социальные группы.
Опрос проводился по структурированному опросному листу, размещенному на планшете или смартфоне интервьюера. Сначала респонденту задавался вопрос о знании кого-либо из беларуских блогеров, далее, использовался вопрос с подсказкой - перечислением ряда блогеров.
Результаты опроса
Выводы:
- Примерно каждый 4-й горожанин из опрошенных осведомлен о беларуских блогерах (знание с подсказкой).
- Самыми известными блогерами являются Анна Бонд (9,4%) и Влад Бумага (5,9%).
- Осведомленность о блогерах в большей степени характерна для молодых людей (18-24 лет), проживающих в столице и крупных городах, с высшим образованием, которые пользуются интернетом каждый день.