Каких местных блогеров знают беларусы? Результаты опроса, проведенного в Минске и регионах

В октябре 2017 года Международное Агентство Социальных и Маркетинговых Исследований MASMI провело по заказу marketing.by исследование "Осведомленность о беларуских блогерах". Была опрошена 1000 (одна тысяча) мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет в Минске, а также областных городах и региональных центрах. То есть, выборка не была ограничена определенной аудиторией, а стремилась охватить все возрастные и социальные группы.



Опрос проводился по структурированному опросному листу, размещенному на планшете или смартфоне интервьюера. Сначала респонденту задавался вопрос о знании кого-либо из беларуских блогеров, далее, использовался вопрос с подсказкой - перечислением ряда блогеров.



Результаты опроса







Выводы: Примерно каждый 4-й горожанин из опрошенных осведомлен о беларуских блогерах (знание с подсказкой).

Самыми известными блогерами являются Анна Бонд (9,4%) и Влад Бумага (5,9%).

Осведомленность о блогерах в большей степени характерна для молодых людей (18-24 лет), проживающих в столице и крупных городах, с высшим образованием, которые пользуются интернетом каждый день. Отметим, что данный опрос является первой частью исследования marketing.by, посвященного теме беларуской блогосферы, цель которого - получить понимание развития блогерского сообщества в Беларуси и эффективности его взаимодействия с бизнесом и обществом.

Отметим, что данный опрос является первой частью исследования marketing.by, посвященного теме беларуской блогосферы, цель которого - получить понимание развития блогерского сообщества в Беларуси и эффективности его взаимодействия с бизнесом и обществом.