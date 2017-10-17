Какие маркетологи нужны в IT: разбираем нужные скиллы и важные обязанности

«Уйти в IT» в Беларуси мечтают, пожалуй, все (такое иногда складывается ощущение). В том числе – и маркетологи. Почему бы и нет, ведь в IT-компаниях работают и отделы маркетинга, правда, со своими особенностями. Мы обратились к Ксении Кручининой, специалисту по построению отношений с персоналом, рекрутеру с большим опытом работы, в том числе, в компаниях Атлант-М, АтлантКонсалт, СофтКлуб, инвестиционной компании Haxus, за комментарием: какие маркетологи нужны в современном беларуском IT-секторе.

Индустрия высоких технологий вносит свои коррективы в рынок труда и, в том числе, в маркетинге. Чтобы разобраться, какие специалисты из области маркетинга нужны компаниям из Беларуси, важно структурировать потребности рынка в зависимости от типа компании.

Во-первых, обязательно разделим продуктовые компании и аутсорсинг. У этих компаний отличаются задачи и потребности. В свою очередь, продуктовые компании надо разделить на B2B и B2C, тут тоже есть довольно серьезные отличия в отношении к маркетингу.





Кто нужен в маркетинге аутсорсинговых компаний

Аутсорсинговые фирмы сконцентрированы на продажах собственных услуг. Основная суть маркетинга здесь - это качественное сопровождение продаж. То есть, сбор информации, ее структурирование, создание продающих презентацию, сайтов и иных сопутствующих корпоративные продажи атрибутов. Грамотная организация участия компании или ее представителей в конференциях, саммитах и прочих мероприятиях, где могут быть потенциальные клиенты.

Обязательным для этой работы, конечно же, будет английский. И часто компании стараются найти кого-то, кто жил и работал в Штатах или Британии, чтобы человек мог общаться и готовить материалы, используя native английский, а не академический. Крупные компании уже давно обзавелись такими специалистами, компании поменьше и помоложе активно приходят к этой мысли сейчас.

Рынок далёк от наполнения. Так что, если у вас есть нативный английский, изучайте рынок событий США, Европы, Азии, разрабатывайте стратегию продвижения аутсорсинговой компании из Беларуси, прикрепляйте к резюме и смело отправляйте представителям беларуского аутсорсинга. Уверена, что такие вакансии есть в большом количестве компаний, а ваше время, инвестированное в создание такой программы, окупится на новой работе.





Какие маркетологи нужны в B2B

Здесь мы будем говорить про три основных направления, которые затрагивают сферу маркетинга. Это

то же сопровождение продаж, что и в аутсорсинге. Инструменты и каналы продвижения по сути одинаковые.

грамотное формирование и упаковка продукта. Важно сделать его простым, комфортным и понятным для бизнеса.

формирование бренда продукта и компании.

И если с первым пунктом все более-менее понятно, то второй пункт, связанный с формирование и упаковкой продукта и формированием его бренда, это веяние модное. Мое мнение: в ближайшие несколько лет самым перспективным направлением в странах СНГ будет умение создавать и продвигать продукты.

Каких маркетологов ищет B2C

Самая хромающая отрасль с точки зрения наличия в ней персонала. Тут важно и создать грамотный продукт, и очень умело и эффективно его продвигать в широких массах, и, что еще более важно, в разных странах. В этой отрасли, с точки зрения маркетинга, я бы выделила три ключевых направления:

продуктовое (маркетинг, который направлен на создание продукта, удовлетворяющего потребность пользователя),

техническое (это работа с каналами продвижения продукта в интернете),

креативное (создание контента для самого продукта и для его продвижения (видео, фото и т.д.).

В Беларуси в области B2C катастрофически малое количество специалистов. Вот подумайте, как много продуктов из сферы IT B2C вы знаете.

Здесь ситуация складывается следующим образом: специалисты, кто смог и поработал в B2C в международных проектах, имеют прекрасный опыт. Остальная часть специалистов, которая позиционирует себя, как люди с опытом, имеет опыт работы исключительно с беларускими заказчиками или российскими. И не до конца понимает, какой результат можно считать успешным.





Происходит это потому, что не так много отечественных компаний озадачены созданием качественного продукта, соответственно, и успешный опыт получить сложно. Большинство компаний, работают "как получится", без исследования мирового опыта. Это реальность рынка. Но мы стали двигаться в верном направлении. Приток кандидатов, кто понимает, что делать надо грамотно, растёт. Думаю, через 1-2 года уже появится выбор специалистов в связи с ростом продуктовых компаний в нашей стране.

Если выделить универсальные качества, актуальные для всех перечисленных ниже специалистов, то они таковы: