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Какие бывают стратегии для трейдеров: скальпинг

21 Июля 2017 51 0 Анализ рынков
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Зарабатывать на Форекс торговле возможно, но нужно иметь отлаженную стратегию, которую трейдер хорошо понимает. В конечном счете овладев несколькими стратегиями он может выбирать самую подходящую в конкретной ситуации. Именно благодаря хорошей стратегии зарабатывают на валютной бирже.

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С чего начать, осваивая стратегии торговли для рынка Форекс?

Для начала нужно установить торговую платформу. Самая популярная из них – это MetaTrader 4. Ею пользуются профессиональные трейдеры. Она одна из самых информативных для технического анализа. В ней можно открыть демо-счет, чтобы научиться зарабатывать без потери своих средств. При этом отработать некоторые стратегии торгов.

Начинать реальные торги лучше с небольших сумм. Даже профессионалы обычно вкладывают в сделку не больше 10 % от своих финансовых возможностей. Такой подход позволяет сохранить и приумножить капитал без рисков и разочарований.

Выбор стратегии обусловлен многими факторами. Для начинающих трейдеров, которые еще не умеют масштабно анализировать рынок подойдет скальпинг - стратегия.

Особенности стратегии скальпинг

Стратегия scalping forex основана на закрытии сделок с небольшими доходами или убытками. Трейдер проводит как можно больше операций за короткий промежуток времени. Чтобы стратегия принесла результаты нужно соблюдать следующие условия.

·         Работать только с очень вольтильными валютными парами.

·         У пар должен быть небольшой спред.

Кому подойдет скальпинг?

Чаще всего им пользуются начинающие трейдеры.

Данная стратегия имеет ряд преимуществ, которая поможет новичкам приобрести опыт. Прибыль получить можно в считанные минуты. Существует множество проверенных стратегий, которые работают, и овладеть ими не сложно.

Примеры скальперских стратегий

1.      Стратегия параллельного движения.

2.      Малые трейды.

3.      Scalping в пределах трендового канала.

Страховочные стоп-лоссы. Обязательная составляющая любой сделки. Она позволит сохранить стоимость в пределах допустимого риска. Данный критерий нужно выставлять в ордере на сделку в первую очередь.

Смешанные стратегии. Овладев несколькими приемами в пределах скальперской стратегии, можно закрывать сделки используя сразу несколько направлений. Учитывая, что данная стратегия позволяет выполнять несколько торговых операций одновременно.

Стратегия краткосрочной торговли

Трейдер не следит за глобальными процессами в экономике, чтобы предугадать курс валюты, а делает небольшие покупки и продажи ориентируясь на движение курса. Угадывая тенденцию можно заработать деньги при минимальных навыках. При этом овладев индикаторами в торговой платформе можно ускорить процесс анализа данных и делать больше продуманных сделок.

Стратегия купить дешевле и продать дороже

Главное умение в данной стратегии понять, когда лучше совершать покупку актива, а когда – продавать. Она подходит уже более опытным участникам торгов.

Необходимые навыки

·         Анализ большого потока информации.

·         Следить за развитием рынка активов.

·         Предугадывать действия крупных компаний.

Для создания собственной стратегии нужно в совершенстве владеть индикаторами и советчиками на платформе. Пользуясь опытом других трейдеров и собственными наработками можно создать новые методы заработка на бинарных опционах.

 

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