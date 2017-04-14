Как появились Рекорды Куфара: площадка для самовыражения беларуских коллекционеров

В сентябре прошлого года в байнете появилась информация о появлении белорусского аналога книги рекордов Гиннесса. Создателем проекта стала крупнейшая в Беларуси площадка объявлений Kufar. Как, зачем и что получилось в итоге — в PR-кейсе.

Big Idea

Цель, которую задал заказчик - концерн Schibsted Media Group - создание устойчивой ассоциации “Куфар — место, где больше всего-всего в Беларуси”.Решение подсказал сам Куфар. Точнее, один его необычный лот: коллекция ретро-моделей авто из более чем 500 штук. В описании было указано, что владелец собирал машинки более 25 лет, поэтому продает коллекцию целиком.Это объявление натолкнуло на инсайт: многим белорусам есть, что сказать — только негде. Нужно было создать площадку, которая позволит людям страны получить заслуженное признание. Так начался проект Рекорды Куфара о том, чего, у кого и где в Беларуси больше всего.

— Проект получился по-настоящему душевным, — Это его свойство важно было сохранить, не испортив сложной механикой. Поэтому процесс подачи заявок был построен на народном выборе. Не было специальной комиссии и жюри: люди сами подают и подтверждают рекорды,— комментирует коммерческий и маркетинг директор Schibsted Media Group Belarus Илья Жуковец.

По правилам ресурса в течение двух недель любая заявка может быть перебита более впечатляющей. Рекорд, который переживает две недели без конкурентов, становится подтвержденным, а его обладатель — победителем.

На Старт

“Больше всего в Беларуси от крупнейшей площадки объявлений” — такой дескриптор описывал проект на сайте Рекорды Куфара. Первые 10 рекордов генерировали сами с помощью лидеров мнений. Так, блогер Ася Поплавская принесла нам 1,1 млн. просмотров (соцсети, ЖЖ и сюжет на телеканале ОНТ), блогер Иван Летохин добавил в копилку полсотни за счет соцсетей и интервью на портале tut.by, а телеведущий Андрей Бонд рассказал об акции 85 тысячам пользователей только (!) за счет своих социальных сетей. Но уже в первый же месяц стали поступать заявки и от самих белорусов.

Каждый месяц стало поступать все больше заявок, в среднем — 8-10 в месяц. Отдельные заявки не соответствовали требованиям — например, в работу не брались спортивные достижения, как в Книге Рекордов Гиннесса. Но рекордов хватало к и без них: коллекция старинных граммофонов, коллекция маков и авторской бижутерии, самый пожилой марафонец, самый глубокий бункер, самый старый женский духовой оркестр и самый длинный в стране парк..

Внимание

Большой проект про увлеченных людей вызвал много любопытства у представителей СМИ. Журналисты приглашали рекордсменов в прессу и на телевидение. Так случилось с художником-карикатуристом из Речицы Анатолием Щеголевым, который нарисовал больше всего шаржей на знаменитостей и лично вручил их звездам. Еще одной медийной персоной стала маленькая Алиса, оказавшись героиней сразу для нескольких СМИ. О проекте было подготовлено семь редакционных теле-эфиров охватом в четыре миллиона человек.

Важным каналом распространения информации о проекте стало “сарафанное радио”. Друзья и родственники рекордсменов предлагали к участию близких. Для других же, наоборот: появление на проекте Рекордов стало поводом для признания окружающих. Люди активно включились в гонку за рекордами и стали оспаривать заявки друг друга. Например, рекорд знаменитого кулинарного блогера Арины Лисецкой был перебит показателем Татьяны Назарук, собравшей на тысячу больше рецептов с пошаговыми фото в своем блоге.

Марш

Команда проекта отдельно сосредоточилась на real-time маркетинге и быстро отрабатывала широко обсуждаемые события. Так, популярный блогер Антон Мотолько принес около 4 000 просмотров сайту, когда заявил свое знаменитое фото Северного Сияния в качестве самого растиражированного в стране. В тот момент фото попало в топ обсуждаемости в связи с судебным процессом вокруг авторских прав на снимок. Тема хорошо показала себя и в СМИ: вышло 8 публикаций общим охватом в 300 тысяч человек.

Популярным — около 5 000 просмотров — стал рекорд о самом долгом путешествии от Романа Свечникова, известного по рубрике “Рома Едзе” на 34mag. Следующим в списке можно отметить популярность самого модного и спортивного пенсионера страны — Андрея Караленко, собравшего более 4 000 посещений страницы.

Среди рекордсменов оказались и известные персоны. Андрей Бонд и Анна Бонд, Иван Летохин, Ася Поплавская. За ним последовала рекордная коллекция пуговиц от дизайнера одежды Кати Tikota, а также знаменитое трио диджеев — с самым большим числом лет на троих музыкантов.





Мощную медийную поддержку проекту дал паблик “Чай з малинавым варэннем”. Он с каждым постом удваивал количество гостей на странице Рекордов. При этом каждый пост собирал около 1000 лайков и около 800 комментариев!





В поддержку проекта были запущены специальные рубрики на CityDog и Tut.by, которые дополнительно рассказывали о самых любопытных рекордах, о людях, попадавших в проект. Рубрика для CityDog собрала около 40 000 просмотров всего за 4 текста, самым популярным из которых стал рассказ о дедушке, ставшем в свои 80 успешной моделью. Этот материал на ресурсе прочитало 13 тысяч человек.

Читателей же tut.by больше всего взволновала тема поездов самого дальнего следования: текст собрал больше двух сотен комментариев и активный шеринг в Facebook и Vk. Более того, он побил все рейтинги на портале: его прочитало аж 140 тысяч человек. Кроме того, резонанс вызвал и первый “коллективный” рекорд: самое большое селфи от фанатов команды “Крумкачы”!

Символическим итогом для победителей стала первая церемония награждения белорусских рекордсменов. В честь нее в доме-музее Ваньковичей открылась выставка “Дом странных вещей”, куда включили самые любопытные рекорды из копилки Рекордов. На открытии коллекции презентовали для СМИ и журналистов сами рекордсмены. Выставка была доступна к просмотру всем гостям основной экспозиции дома-музея Ваньковичей: за месяц ее увидели более сотни посетителей.

Что на финише

В результате о Рекордах Куфара говорили и СМИ, и соцсети. Сам Куфар прочно закрепил за собой ассоциацию как площадки, где всего — больше всего. Проект открыл много немедийных людей, которыми начали активно интересоваться СМИ, а любой белорус получил возможность рассказать о своем важном увлечении всей стране.

Результат в цифрах:

● более 80 000 уникальных посетителей зашло на страницу-лендинг Рекордов (с момента старта проекта до конца года)

● 83 заявки на рекорд было подано за все время проекта на момент создания этого текста

● 64 рекордов были верифицированы

● 240 публикаций появилось о проекте и его героях в СМИ и соцсетях

● 26 рекордсменов стали признанными и получили свои награды

Проект Рекордов Куфара продолжает свою работу, и каждый белорус по-прежнему может подать заявку на собственный рекорд.





Команда проекта:

Куфар

Дарья Сесицкая — руководитель проекта, SM & PR Manager

Илья Жуковец — коммерческий и маркетинг директор Schibsted Media Group Belarus

Sette Studio