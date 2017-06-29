Как он-лайн видео помогает продвижению фармацевтических средств

Один из самых быстрорастущих в мире, фармацевтический рынок все масштабнее занимается продвижением своих продуктов. На том же Каннском фестивале рекламы тема здоровья и фарма выделены в отдельную категорию, которая с каждым годом развивается и использует все новые инструменты продвижения. И это неудивительно – мы все обеспокоены своим здоровьем на фоне культа ЗОЖ с одной стороны, с другой – далеко не малой стоимостью качественного медицинского обслуживания.

Одним из инструментов продвижения фармы становится он-лайн видео, и об этом в небольшом материале нам рассказывает Ольга Бороздина, платформа ivi.ru.

Как пользователи выбирают лекарства: путь к покупке

Выбирая тот или иной безрецептурный препарат, потребители основываются не столько на рецепте врачей, сколько на информационном облаке, которое их окружает. Чаще всего, выбор препаратов происходит так:

потребитель осознает потребность в лечении,

затем следует процесс “всплывания” подходящего при данных симптомах названия препарата, о котором он где-либо слышал,

после – поиск детальной информации в интернете. (по данным, анпример, исследований в США, порядка 80% людей ищут информацию о медицинских средствах в Интернете)

Таким образом, фарм-бренды борются друг с другом за эту первую важную ступень в голове потребителя. А т.к. digital в этой цепочке выбора играет ключевую роль, получается, что те бренды, которые делают ставки именно на этот коммуникационный канал, в конце концов и выходят «в дамки». Онлайн дает фармкомпаниям новые эффективные инструменты для решения бизнес-целей.

Он-лайн видео для продаж фармы

Сегодня доля онлайн – видео в медиамиксах фармкомпаний растет, и эта тенденция только набирает обороты, в том числе, из-за взаимодействия телевидения и онлайн.

В онлайн – видео уже есть инструменты, которые позволяют рекламодателям получать обратную связь от пользователей, собирая данные по

оценке креатива,

ассоциативному ряду,

запоминаемости марки и др.

Такая обратная связь позволяет эффективнее оценивать коммуникационную стратегию бренда, что существенно влияет на дальнейший ход рекламных кампаний.

Panadol и эффект от полезного контента

Кампания средства Panadol проходила как раз в сезон простуд, и перед нами стояла задача по вовлечению мам с детьми в более длительную коммуникацию с брендом и донесение свойств и преимуществ Panadol.

Для достижения целей мы создали longread с полезной информацией для мам: уроки из видео-школы (канал YT Panadol), советы по уходу за ребенком, подборка мультиков для трех возрастов, продуктовый разделом с рекламным роликом и авторские колыбельные, которые были написаны специально для бренда.





За время проведения рекламной кампании (3,5 месяцев), удалось охватить 3,8 млн целевых пользователей, а CTR поднялся до 4,5 %, что в разы превосходит показатели в данном сегменте.

Развлекательно–информативный контент помог вовлечь аудиторию во взаимодействие с креативом, увеличив среднее время контакта с брендом до 58 с.

Надо сказать, тип контента был специально подобран для выбранной аудитории. С помощью инструемента brand lift, мы неоднократно тестировали креатив и его восприятие разными аудиторными группами.

И надо сказать, женщины хорошо реагируют на “полезный” контент, будь то текст или информативное видео. Более того, послевкусие со знаком “плюс” автоматически повышает лояльность к упомянутому бренду, что незамедлительно ведет к повышению бренд-метрик.