Как мобильный оператор настроил таргетинг на YouTube по важным событиям в жизни и получил профит

В рамках своей рекламной кампании на YouTube российский оператор мобильной связи Tele2 опробовал возможности нового таргетинга по интересу «Важные события в жизни» (Life Events). Этот механизм позволил ему охватить пользователей, готовящихся к переезду или уже совершивших его. Новый подход дал лучший результат по показателям запоминаемости рекламы бренда (Ad Recall) и покупательского намерения (Purchase Intent), чем идентичная кампания с таргетингом исключительно на демографию.

Таргетинг «Важные события в жизни» позволяет взаимодействовать с аудиторией, которая находится на стадии принятия знакового решения в жизни, такого как переезд, свадьба или окончание университета. Более того, есть возможность дифференцировать аудиторию на момент до и после наступления события.

Сегмент «Переезд» актуален для телеком-компаний. Междугородная миграция предоставляет большие возможности для бизнеса, особенно в условиях высокой конкуренции за текущую абонентскую базу. По данным Росстата, в 2014 году объем внутрирегиональной миграции в РФ составил 4 млн человек. А если к этому показателю прибавить число переезжающих в новые квартиры в пределах одного города, результат будет еще выше. Tele2 была одной из первых телеком-компаний в мире, которая поняла, что эту возможность нужно реализовывать на просторах онлайн-видеорекламы.

Таргетинг на сегмент «Переезд» был применен во время апрельского этапа рекламной кампании по продвижению новой тарифной линейки «Мой Tele2». Для теста были выбраны Москва и Санкт-Петербург, а для мониторинга результатов было запущено исследование Brand Lift Studies. Оно отслеживало изменения запоминаемости рекламы бренда (Ad Recall) и покупательского намерения (Purchase Intent) в отношении тарифа после просмотренной рекламы по сравнению с:

контрольной группой, которой не показывали рекламу;

тестовыми кампаниями с идентичным креативом, но с таргетингом исключительно на демографию.

Результаты теста превзошли ожидания. Рекламная кампания с таргетингом на сегмент «Переезд» продемонстрировала 50%-й рост запоминаемости рекламы бренда и 25%-е увеличение покупательского намерения в отношении продукта. В то же время кампании с идентичным креативом, но с таргетингом исключительно на демографию не показали статистически значимого прироста.