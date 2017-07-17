Итоги рейтинга Facebook за июнь: БПС-Сбербанк реактивно собирает лайки, а TUT.by вот-вот перешагнет рубеж в 100 тысяч

Агентство цифрового маркетинга Ashwood Creative представило рейтинг белорусских страниц Facebook за июнь 2017 года.

Если весна запомнилась выдающимися результатами в рейтингах Медиа, то лето началось с перемен среди Брендов. На первый взгляд, ничего кардинального не произошло – лидеры остались неприкосновенными. Однако многие Бренды оказались столь активными, что существенно улучшили свое положение в рейтингах.

БРЕНДЫ. Топ-40 по количеству поклонников

Продвижение страницы «БПС-Сбербанк» было очень активным в последние 2 месяца. Результат довольно неплох – 38 место. Не отстают от банков и страницы мобильных операторов – velcom по-прежнему возглавляет рейтинг, а страница «МТС – Беларусь» поднялась с 17 на 14 место.

А вот страница «Красота и здоровье» покинула Топ по количеству поклонников. Пожелаем администраторам продуктивной работы и успехов в следующие месяцы!

БРЕНДЫ. Топ-30 по приросту поклонников за июнь

Пять месяцев подряд наблюдалась тенденция прироста поклонников. Но в июне суммарный прирост снизился на 2 623 по сравнению с предыдущим месяцем и составил 19 104 поклонника.

Претерпела изменения и тройка лидеров. Теперь Топ по приросту за месяц возглавляет страница «МТС – Беларусь». Второе место – у «БПС-Сбербанк». А замыкает тройку лучших уже привычный «symbal.by», который значится в тройке лидеров с января 2017-го.

Страницы «Банк Москва-Минск» и «Боржоми Беларусь» поднялись на 10 и 14 позиции соответственно. А вот «Кондитерская фабрика ОАО "Красный пищевик"» опустилась с 5 на 12 строку.

БРЕНДЫ. Топ-30 по среднемесячному приросту за полугодие

Анализ среднемесячного прироста за полугодие позволяет объективнее оценить результативность продвижения страниц. Ограниченный 6 месяцами период нивелирует фактор срока ведения страниц, влияющий на их распределение в рейтинге по количеству поклонников, и фактор краткосрочных взлетов и падений, влияющий на рейтинг по приросту за месяц. Топ-30 брендов по среднемесячному приросту поклонников за полгода выглядит так:





Страница «symbal.by» сместила «LG Belarus», державшуюся в лидерах с января 2017 года, и заняла перове место. В свою очередь, «БПС-Сбербанк» вытеснил «ААТ «Лідскае піва» на 5 позицию и попал в тройку лидеров.

Стоит отметить и новичков первого летнего месяца – «Банк Москва-Минск», «Хозтоварищ» и «Пицца Темпо». Едва войдя в Топ, они заняли 24, 26 и 27 места соответственно, что довольно неплохо для новоприбывших.

МЕДИА. Топ-30 по количеству поклонников

В июне существенных перемен среди Медиа не произошло. Как и прежде, Топ по количеству поклонников возглавляют «Radio Svoboda», «tut.by» и «Belsat_TV». А замыкает его «Городской журнал «Большой». Возможно, оставшиеся летние месяцы привнесут динамику в Топ.





МЕДИА. Топ-20 по приросту поклонников за июнь

Суммарный прирост поклонников Медиа за месяц в июне вырос почти на две тысячи по сравнению с маем и составил 18 842 поклонника.

Как и в прошлом месяце, лидером по приросту стал «tut.by», догоняющий «Radio Svaboda» в количестве поклонников (напомним – в мае аудитория страницы «Radio Svaboda» перевалила за 100 тысяч). В сравнении с последними месяцами, активность некоторых страниц выросла. Так, «Журнал «Имена» продвинулся с пятого на третье место.

Правда, этот месяц принес и падения. Страницы «Sputnik Беларусь» и «probusiness.by» сдали свои позиции и опустились на 17 и 14 строки соответственно.

МЕДИА. Топ-20 по среднемесячному приросту за полугодие

Июнь практически не принес изменения в Топ по среднемесячному приросту. В тройке лидеров традиционно оказались «tut.by», «Radio Svoboda» и «Belsat_TV». А замыкает Топ страница «DOM.BY».





Итоги:

Страница «БПС-Сбербанк» успешно вошла в Топ по количеству поклонников. В предыдущие месяцы страница неоднократно входила в Топы по приросту поклонников и даже занимала в них лидирующие места, как и в этот раз. Если продвижение страницы будет и дальше столь активным, то у нее есть все шансы стать одной из популярных страниц банка в Беларуси;

Пять месяцев подряд суммарный прирост страниц Брендов активно увеличивался. Однако в июне он снизился более чем на 2,5 тысячи в сравнении с маем;

Страница «symbal.by» стала лидером Топ-30 по среднемесячному приросту поклонников за 6 месяцев. Напомним, что на протяжении полугода эту позицию занимала «LG Belarus», которая в этот раз опустилась на 2 место;

Страница «tut.by» продолжает активно наращивать поклонников, догоняя «Radio Svaboda». Вероятно, уже в июле «tut.by» станет второй страницей, преодолевшей стотысячный рубеж.

В общем списке на 1 июля находится 2 071 страница, из них 1478 страниц Брендов и 189 страниц Медиа. В рейтинге участвуют страницы, которые продвигаются в Беларуси. Не попадают в рейтинги «Бренды» и «Медиа» те страницы, которые подозреваются или уличены в использовании ботов, а также страницы, продвигаемые за пределами Беларуси.

Агентство допускает, что может ошибаться, поэтому если вы заметили какие-либо противоречия, или ваша страница по каким-то причинам не попала в рейтинг, то можно связаться с Ashwood Creative.