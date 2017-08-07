Итоги 1-го полугодия на рынке беларуской телерекламы: появилось более 80-ти новых рекламодателей

В первом полугодии 2017 года белорусский рынок телевизионной рекламы в рублевом выражении вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года. В пересчете на доллары США прирост составил 20%.

Наиболее позитивным стал второй квартал, в котором рынок показал рекордный за последние годы темп роста: +26% в рублях. Предварительные результаты июля говорят о том, что уровень положительной динамики, заданный первым полугодием, сохранится.

Причины активизации рекламодателей на ТВ

По мнению экспертов, это начавшееся с марта улучшение экономической ситуации в стране, повлекшее рост потребительского рынка: по итогам полугодия ВВП вырос на 1%, начисленная зарплата за пять месяцев выросла на 5% в рублях, либо на 11% в долларах, в полтора раза сократились темпы инфляции. В результате потребительский рынок наконец-то вышел из отрицательных показателей и за полугодие показал +0.3% к уровню прошлого года.

Безусловно, положительно повлияли на рост отрасли и усилия селлеров, направленные на упрощение и сближение тарифной политики, а также предоставленная рынку новая технологическая платформа для планирования и размещения телевизионной рекламы, дающая рекламным агентствам новые возможности и подразумевающая снижение их трудозатрат при работе с ТВ.

Основной прирост объемов реализованных бюджетов обеспечен за счет прямой рекламы, но самым быстрорастущим сегментом на ТВ по-прежнему является интеграционная реклама (прирост на 75% к уровню 2016 года).

Драйверы рынка ТВ рекламы

Среди товарных категорий по набранному количеству пунктов рейтинга на первое место переместились производители лекарственных средств, потеснившие прошлогодних лидеров – продукты питания. Категория «Лекарственные препараты» в 2017 году характеризуется на ТВ наиболее плотной конкурентной средой – на телеканалах рекламируется более 80-ти различных брендов лекарств от 39-ти производителей.





Драйверами рынка по результатам полугодия являются категории «Торговые центры» и «Шоколадные изделия».

«Торговые центры» переместились с 14 на 7 место, нарастив количество набранных рейтингов на 78% к первому полугодию прошлого года.

Среди крупных торговых сетей и центров в 2017 году наиболее увеличили активность «Евроторг», «ПросторМаркет», «Юнифуд» и «Март Инн Фуд», вернулись на ТВ «БелМаркетКомпани» и «Виталюр», активно вошла на белорусский ТВ-рынок международная торговая сеть «JYSK».

Благодаря выходу на телевизионный рынок плиточного шоколада Nestle, батончиков Lion, а также активизации брендов KitKat, Snickers, Twix, Спартак, Milka и Alpen Gold в сегменте «Шоколадные изделия», данная категория переместилась с 7-го на 4-е место.

На 10% выросло размещение в категории «Косметика и парфюмерия» за счет брендов Garnier, Nivea, L`Oreal Paris, Nivea Men, Pantene PRO-V, Fa и «Чистая линия».

Среди категорий, не вошедших в ТОП-10, весомый вклад в рост всего рынка внесли телекоммуникационные услуги (бренд Voka.TV и услуги по предоставлению доступа в интернет от компании «Велком»), интернет-магазины (в 2017 году появилось 4 новых магазина, крупнейший из которых – сервис онлайн-продаж gipermall.by от Евроторг), товары для домашних питомцев (вернулись на рынок бренды Whiskas, Kitekat, Purina, нарастил активность Felix), а также реклама туристических и спортивных услуг (лидеры – Министерство туризма Грузии и «Центр Макса Мирного»).

В ТОП-20 телевизионных рекламодателей по результатам четырех месяцев 2017 года вошло 14 иностранных производителей. Наиболее активными рекламодателями на республиканских телеканалах остаются «Nestle» и «Procter & Gamble». В текущем году вплотную к лидерам приблизился «Велком».

Самым активно развивающимся рекламодателем в 2017 году остается «Евроторг», который нарастил активность более чем в два раза и переместился с 18-го на 9-е место. Кроме «Евроторга» значительно активизировались «Mars», «Sandoz Pharmaceuticals», «Beiersdorf» и «Рубикон», увеличившие количество набранных рейтингов от 26% до 44%. Покинули ТОП-20 «Лидское пиво», «Johnson & Johnson» и «Электросервис».





Количество пунктов рейтинга в аудитории «Все 4+» за 6 месяцев 2016 и 2017 годов – на основании данных ЧУП «Реальное измерение».

Первое полугодие 2017 года на телевизионном рынке отмечено и появлением более 80-ти новых рекламодателей. Наиболее значительные из новых / вернувшихся на ТВ брендов – Estel, Gefest, Duracell, Conte, ARKO, DURU, irr.by, Samsung, Виталюр, deal.by, Kotex, Clean tone.

Рост активности на телевизионном рекламном рынке привел к появлению дефицита инвентаря в отдельных линейках на 11-ти из 13-ти продаваемых сейлз-хаусами телеканалах.

Источник:

Оценка рекламной выручки телеканалов:

- данные «ВиАйБел» и «Алькасар Медиа Сервис»

Оценка активности рекламодателей и товарных категорий:

- «АМГ-Консалт»