Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Иссследование: 60,6% жителей белорусских городов не посещают заведения общепита

24 Июля 2017 45 0 Бизнес Исследования
Поделиться

В начале этого года компанией МАСМИ было проведено исследование по изучению посещения заведений общественного питания жителями белорусских городов. Более половины горожан (60,6%) заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда (суши, пиццу и т.д.). 

Минчане чаще отдают предпочтение еде вне дома, чем жители других белорусских городов. 

В столице примерно каждый второй опрошенный (55,6%) посещает заведения общепита и заказывает готовые блюда с доставкой, в то время, как в других городах – только каждый третий (33,2%). 

Частота посещения кафе и ресторанов у жителей Минска тоже выше: 1 раз в неделю и чаще их посещают 23,3% опрошенных, в то время, как для других городов этот показатель в два раза ниже (10,2%).

МАСМИ_1.png

Наиболее популярными заведениями общепита являются кафе и пиццерии

Их посещает примерно каждый 4-й горожанин. Жители столицы гораздо чаще, чем все горожане, выбирают фастфуды и кофейни/пекарни/кондитерские. В первую очередь, это связано с высокой концентрацией этих заведений в Минске и недостаточным количеством в других городах.

МАСМИ_2.png 

Чаще всего белорусские горожане посещают кафе и рестораны с друзьями и ради досуга

65% респондентов приходят в рестораны с друзьями и знакомыми, 41,6%- с семьей и детьми, 41,4%с мужем/женой/парнем/девушкой.

МАСМИ_3.png

Среди наиболее распространенных поводов, чтобы сходить в кафе или ресторан – проведение досуга (развеяться и развлечься), дружеская или семейная встреча. Для жителей столицы посещение заведений общепита постепенно становится чем-то обычным, для этого не нужен особый повод – просто нет времени готовить дома и нужно где-то позавтракать/пообедать/поужинать в течение рабочего дня. 

Среди ключевых факторов выбора заведений общепита у белорусских горожан:

  • качество еды, 
  • ее стоимость,
  • удобное месторасположение кафе или ресторана. 

Методология исследования:

  • Объект – мужчины и женщины 18-64 лет, жители городов РБ.
  • Размер выборки: 1000 респондентов.
  • Города опроса: Минск, областные центры, большие, средние и малые города.
  • Метод сбора информации – face-to-face интервью.
  • Время опроса – январь 2017 года.

Поделиться

Вакансии

Коммуникационное агентство «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера и ассистента аккаунт-менеджера Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER
Материалы по теме:
Составлен рейтинг видимости у пользователя сайтов беларуских туристических компаний
Культура и бренды: как находят общий язык искусство и бизнес для общего профита
Лагеры, наконец, «разбавили», или Самый интересный пивной год в Беларуси
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: что читают преподаватели digital-школы ИКРА: Елена Эрман, Дарья Герасименко и Илья Жуковец
Digital Review от ARTOX media: рейтинг белорусских брендов в социальных сетях в июне
Какие бывают стратегии для трейдеров: скальпинг
Потребители рассказали, по каким каналам предпочитают контактировать с брендами