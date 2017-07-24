Иссследование: 60,6% жителей белорусских городов не посещают заведения общепита

В начале этого года компанией МАСМИ было проведено исследование по изучению посещения заведений общественного питания жителями белорусских городов. Более половины горожан (60,6%) заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда (суши, пиццу и т.д.).

Минчане чаще отдают предпочтение еде вне дома, чем жители других белорусских городов.

В столице примерно каждый второй опрошенный (55,6%) посещает заведения общепита и заказывает готовые блюда с доставкой, в то время, как в других городах – только каждый третий (33,2%).

Частота посещения кафе и ресторанов у жителей Минска тоже выше: 1 раз в неделю и чаще их посещают 23,3% опрошенных, в то время, как для других городов этот показатель в два раза ниже (10,2%).





Наиболее популярными заведениями общепита являются кафе и пиццерии

Их посещает примерно каждый 4-й горожанин. Жители столицы гораздо чаще, чем все горожане, выбирают фастфуды и кофейни/пекарни/кондитерские. В первую очередь, это связано с высокой концентрацией этих заведений в Минске и недостаточным количеством в других городах.

Чаще всего белорусские горожане посещают кафе и рестораны с друзьями и ради досуга

65% респондентов приходят в рестораны с друзьями и знакомыми, 41,6%- с семьей и детьми, 41,4%с мужем/женой/парнем/девушкой.





Среди наиболее распространенных поводов, чтобы сходить в кафе или ресторан – проведение досуга (развеяться и развлечься), дружеская или семейная встреча. Для жителей столицы посещение заведений общепита постепенно становится чем-то обычным, для этого не нужен особый повод – просто нет времени готовить дома и нужно где-то позавтракать/пообедать/поужинать в течение рабочего дня.

Среди ключевых факторов выбора заведений общепита у белорусских горожан:

качество еды,

ее стоимость,

удобное месторасположение кафе или ресторана.

Методология исследования: